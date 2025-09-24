Se conoce la primera fotografía del actor Bruce Willis desde la casa de reposo en donde se encuentra viviendo tras el avance de su enfermedad

La hija de Bruce Willis, Scout, conmovió a sus seguidores en las redes sociales al compartir la primera y emotiva imagen del actor desde la casa de reposo donde se encuentra viviendo tras el avance de la demencia frontotemporal que lo aqueja.

Mediante su cuenta de Instagram, la joven publicó un álbum de fotografías en donde se observa al actor disfrutando de un tierno momento familiar junto a ella y su hermana Tallulah.

"Noticias tardías de un verano de maravilla", comentó en la descripción del "post".

La fotografía llamó la atención de los internautas ya que se percibe ver al legendario actor disfrutando de un momento más íntimo y personal luego de alejarse de la pantalla grande a causa de la enfermedad que padece.

La imagen se conoce días después de que la esposa del actor, Emma Heming, confirmara en una entrevista que Bruce ya no vive con ella y sus hijas en su casa familiar, sino que habita en un centro de cuidados especiales, donde suelen visitarlo.

Durante la misma declaración, Heming indicó que aunque la enfermedad seguía avanzando, el actor se encontraba bien de salud. "Él todavía está muy activo y tiene muy buena salud pese a todo. Solo es su cerebro el que le falla", comentó.

Según lo señalado por la mujer en ese entonces, se trata de una residencia que es segura, tranquila y adecuada para las condiciones para la estrella de Hollywood, quien cuenta con cuidadores profesionales.

En cuanto a la determinación de trasladarlo a otro lugar, la mujer indicó que "Bruce hubiese querido eso para sus hijas", quienes ven a su papá "mucho" tiempo en su vivienda, que no está lejos de la de ellas.

"Él desearía que ellas estuvieran en una casa más adaptada a sus necesidades, no a las suyas", dijo.

El actor de cine de 70 años fue diagnosticado con afasia, una enfermedad que afecta las habilidades del lenguaje y que lo alejó de su profesión. La salud del actor nacido en Alemania empeoró con el pasar de los tiempos y fue diagnosticado con "demencia frontotemporal".