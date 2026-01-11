NTN24
Domingo, 11 de enero de 2026
En el accidente en el que murió Yeison Jiménez también falleció el cuñado de la influencer Yina Calderón

enero 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Así quedó la avioneta en la que murió Yeison Jiménez / FOTO: EFE
La influencer y su hermana, Juliana Calderón, publicaron mensajes desgarradores tras la muerte de su ser querido.

Colombia lamenta la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien falleció junto con cinco personas más en una avioneta que no logró tomar altura tras el despegue, chocó en un potrero y posteriormente se incendió sin dejar algún sobreviviente.

Las identidades de las otras personas que perecieron en el accidente con el reconocido cantante son: Fernando Torres Rojas (piloto), Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

o

Juan Manuel Rodríguez, quien era el productor visual del cantante, también era la pareja de Juliana Calderón, la hermana de la influencer colombiana Yina Calderón, quienes lamentaron en sus redes sociales la muerte de su ser querido.

"A la gente de Miraflores de verdad quisiera llegar, pero no sé qué hacer. Murió el novio de mi hermana Juliana y un amigo y gran cantante como lo era Yeison Jiménez. Estamos muy mal, espero poder llegar, pero, como entenderán, mi hermana está muy mal", publicó Yina Calderón en una historia de Instagram.

Entre tanto, su hermana Juliana, quien sostenía una relación con Rodríguez, publicó una foto de ambos con el siguiente mensaje: "Juan Manuel solo quiero que vuelva a sonar mi teléfono y seas tú por favor. No volveré a verte, ni a escucharte, me partiste mi vida, negro".

Luego publicó la última conversación por WhatsApp que sostuvo con el productor visual de Yeison Jiménez: "11 minutos para decirme que me amabas, que te perdonara todo y que después me llamabas para decirme cómo llegaste y nunca recibí tu llamada. Dios, ayúdame, no resisto más dolor".

