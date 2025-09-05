NTN24
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Shakira

Shakira llora al cantar la que sería la última canción dedicada a Piqué: nunca antes se le vio tan triste en un escenario

septiembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
La cantante colombiana Shakira en su gira por Latinoamérica. (EFE)
La cantante colombiana Shakira en su gira por Latinoamérica. (EFE)
La colombiana vivió un emotivo momento al interpretar uno de sus éxitos musicales durante su presentación en el Estadio Corregidora de Querétaro, en México.

La cantante colombiana Shakira vivió un emotivo momento al interpretar uno de sus éxitos musicales durante su presentación en el Estadio Corregidora de Querétaro, en México.

En medio de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ en México, la cantante interpretó sus mejores éxitos musicales, algunos de ellos lanzados tras su ruptura con Gerard Piqué.

Al interpretar su canción 'Última', un tema musical que hablaría sobre su situación con su expareja Gerard Piqué, con quien estuvo 12 años y tiene dos hijos: Milan y Sasha, Shakira no pudo contener sus lágrimas, así quedó registrado en varios videos que rondan las redes sociales.

Al cantar el verso “Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama, pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente”, la barranquillera se quebró y apuntó el micrófono hacia el público para que continuaran la canción.

Pese a que continuó el coro “Se nos perdió el amor a mitad de camino”, nuevamente se le cortó la voz y permaneció en silencio.

o

Al finalizar la canción, Shakira permaneció inmóvil y al apagarse las luces, se retiró del escenario.

Durante los últimos meses fue tendencia mundial la ruptura entre la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué tras diez años de relación.

A la separación se le suma una presunta infidelidad por parte de Piqué con su actual pareja Clara Chía y una serie de canciones que ha lanzado la barranquillera tras su divorcio.

En sus canciones, Shakira expuso los detalles de la ruptura con su 'ex' y lanzó fuertes indirectas contra la actual novia del español, Clara Chía.

La expareja anunció su separación en el mes de junio de 2022. "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", dice el corto texto firmado "Shakira y Gerard" dado a conocer por la agencia de comunicación de la cantante.

Temas relacionados:

Shakira

Gira

México

Música

Video

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Cuando caiga esta organización criminal de Maduro habrá pruebas suficientes para incriminar a muchos del gobierno español”: Hermann Tertsch, eurodiputado del partido VOX

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Para que Maduro se quiebre tiene que existir una escalada": director del diario digital La Gran Aldea

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Investigador revela detalles inéditos sobre la lancha con droga que destruyó EE. UU. cerca de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Analistas explican las implicaciones para Sudamérica que conlleva el encuentro entre Marco Rubio y Daniel Noboa

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Excomandante de la Marina de Ecuador señala que visita de Rubio es clave para hacer “coordinaciones necesarias” con el fin de enfrentar al narcotráfico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las conclusiones de la gira de Marco Rubio por Latinoamérica?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Gobierno de EE. UU. - Google Maps
Régimen venezolano

Investigador revela detalles inéditos sobre la lancha con droga que destruyó EE. UU. cerca de Venezuela

Régimen de Maduro

“Cuando caiga esta organización criminal de Maduro habrá pruebas suficientes para incriminar a muchos del gobierno español”: Hermann Tertsch, eurodiputado del partido VOX

Nicolás Maduro - Foto EFE/ Ataque a navío proveniente de Venezuela
Despliegue militar de Estados Unidos

"El régimen de Maduro no se esperaba esta acción de Estados Unidos": analista sobre ataque al presunto navío narcotraficante proveniente de Venezuela

Marco Rubio | Foto: EFE
Marco Rubio

“Hay que reconocer que la visita y la declaración del secretario es un respiro para el país”: abogada sobre paso de Marco Rubio por Ecuador

Nicolás Maduro es señalado como jefe del Cartel de los Soles - EFE
Centro Democrático

Centro Democrático pide a Gobierno Petro declarar como terrorista al Cartel de los Soles

Más de Entretenimiento

Ver más
Estos son los países más ricos del mundo | Foto Canva
Economía

Estos son los 5 países más ricos del mundo en 2025, según un ranking de The Economist

Jennifer Lopez - EFE
JLO

Jennifer Lopez sorprende con publicación de inédito momento que vivió con su hija Emme hace "un par de años"

El cantante estadounidense Michael Jackson (EFE)
Michael Jackson

"No es físicamente posible hacerlo. Estaba engañando a la gravedad": neurocirujanos revelan la verdad detrás de paso en el que Michael Jackson lograba inclinarse 45 grados

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Estos son los países más ricos del mundo | Foto Canva
Economía

Estos son los 5 países más ricos del mundo en 2025, según un ranking de The Economist

Juan Arango, exjugador de la selección venezolana - Foto: EFE
Juan Arango

Duras críticas contra Juan Arango y otro ídolo de La Vinotinto por reunirse con referente del régimen venezolano: "Qué increíble cómo se caen los ídolos"

Colombia ante Bolivia - Foto: EFE
Selección Colombia

Colombia regresa a un Mundial después de ocho años: selló su clasificación tras golear a Bolivia en las Eliminatorias

Atentado en Cali - AFP
Colombia

Sangrienta ola de violencia en Colombia deja al menos 20 muertos en menos de 24 horas

Donald Trump, presidente de EE.UU. / Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Fotos: EFE
Donald Trump

"No necesito consejos de personas estúpidas que no han hecho nada para detener estos conflictos": Trump responde a críticos previo a encuentro con Zelenski

Donald Trump, presidente de EE.UU. / Operación militar de EE.UU. en el mar Caribe - Fotos: EFE / X
Despliegue militar

¿Qué impacto regional tiene el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe para hacer frente al narcotráfico?

La confianza de Vincent Kompany, DT del Bayern, hacia Luis Díaz - Fotos: AFP
Luis Díaz

“La energía que muestra a diario es contagiosa”: expresó Kompany, entrenador del Bayern Múnich, sobre Luis Díaz

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano