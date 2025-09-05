Shakira llora al cantar la que sería la última canción dedicada a Piqué: nunca antes se le vio tan triste en un escenario

La cantante colombiana Shakira vivió un emotivo momento al interpretar uno de sus éxitos musicales durante su presentación en el Estadio Corregidora de Querétaro, en México.

En medio de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ en México, la cantante interpretó sus mejores éxitos musicales, algunos de ellos lanzados tras su ruptura con Gerard Piqué.

Al interpretar su canción 'Última', un tema musical que hablaría sobre su situación con su expareja Gerard Piqué, con quien estuvo 12 años y tiene dos hijos: Milan y Sasha, Shakira no pudo contener sus lágrimas, así quedó registrado en varios videos que rondan las redes sociales.

Al cantar el verso “Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama, pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente”, la barranquillera se quebró y apuntó el micrófono hacia el público para que continuaran la canción.

Pese a que continuó el coro “Se nos perdió el amor a mitad de camino”, nuevamente se le cortó la voz y permaneció en silencio.

VEA TAMBIÉN Shakira reveló imágenes de las malas condiciones en las que se encontraba su camerino previo al inicio de un concierto en México o

Al finalizar la canción, Shakira permaneció inmóvil y al apagarse las luces, se retiró del escenario.

Durante los últimos meses fue tendencia mundial la ruptura entre la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué tras diez años de relación.

A la separación se le suma una presunta infidelidad por parte de Piqué con su actual pareja Clara Chía y una serie de canciones que ha lanzado la barranquillera tras su divorcio.

En sus canciones, Shakira expuso los detalles de la ruptura con su 'ex' y lanzó fuertes indirectas contra la actual novia del español, Clara Chía.

La expareja anunció su separación en el mes de junio de 2022. "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", dice el corto texto firmado "Shakira y Gerard" dado a conocer por la agencia de comunicación de la cantante.