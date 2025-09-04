Shakira reveló imágenes de las malas condiciones en las que se encontraba su camerino previo al inicio de un concierto en México

La cantante colombiana Shakira reveló los inconvenientes que tuvo que enfrentar para su presentación en el Estadio Corregidora de Querétaro, en México.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la artista dejo en evidencia las malas condiciones en las que se encontraba su camerino, lugar donde se preparaba para salir al escenario.

En la imagen, se observa como caen goteras del techo del camerino. “Miren mi camerino antes del concierto de anoche”, dijo la cantante.

Pese a los inconvenientes, la cantante decidió continuar con el show y sorprender a todos los asistentes a su evento.

Es de señalar que la colombiana se encuentra en un gran momento de su carrera con su gira con la que ha visitado varios países del mundo y ha llenado decenas de estadios.

Shakira, tras una primera seguidilla de presentaciones en ciudades latinoamericanas, inició su aventura, como parte de su gira, por Estados Unidos y Canadá, el pasado martes 13 de mayo en Charlotte.

Esa presentación que tuvo como principal atractivo una interpretación que hizo de su éxito ‘La Tortura’ junto al español Alejandro Sanz.

Y también se presentó, entre otras ciudades, en East Rutherford, Montreal, Detroit y Toronto. Ahora está de retorno a tierras mexicanas antes de tener una segunda fase de conciertos por Sudamérica.

La colombiana, durante su gira que inició a mediados del pasado mes de febrero, cabe recordar, se ha presentado en gigantes urbes como Río de Janeiro, Sao Paulo, Lima, Barranquilla, Bogotá y Buenos Aires.

Luego del éxito de sus conciertos Sudamérica, Shakira anunció su regreso a algunas naciones de la región.

Estas son las nuevas fechas de Shakira en Sudamérica:

Colombia: 25 y 26 de octubre en Cali y 1 de noviembre en Bogotá

Ecuador: 8, 9 y 11 de noviembre, en Quito

Perú: 15, 16 y 18 de noviembre, en Lima

Chile: 22 noviembre, en Santiago

Paraguay: 28 de noviembre, Asunción

Uruguay: 3 y 4 de diciembre, Montevideo

Argentina: 8 y 9 de diciembre, Buenos Aires