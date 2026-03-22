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Domingo, 22 de marzo de 2026
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De cantar durante 38 años en el metro de Nueva York a recibir un Oscar: la inspiradora historia de Mike Yung

marzo 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Metro de NY / Mike Yung, cantante norteamericano - Fotos: X
Metro de NY / Mike Yung, cantante norteamericano - Fotos: X
Su don fue premiado, ya que fue elegido por el director Sam A. Davis para participar en 'The Singers'.

La historia de Mike Yung, cantante norteamericano conocido por su emotiva voz, es un testimonio de perseverancia que 'tuvo sus frutos' el 15 de marzo del año en curso.

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Esto, luego de que el cortometraje en el que participó, 'The Singers', ganara el Oscar a 'Mejor Cortometraje de Acción Real' en la 98.ª edición de los Premios de la Academia.

Tras cantar durante 38 años en las estaciones del metro de Nueva York para sobrevivir, su trayectoria dio un vuelco total gracias a la era digital y a su inquebrantable pasión por la música.

Mike pasó muchos años actuando en estaciones como la de la Calle 23 y la Sexta Avenida en Manhattan.

Aunque tuvo contratos discográficos a los 18 años, estos fracasaron, llevándolo a convertir el metro en su escenario principal.

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Fue un video de su interpretación de 'Unchained Melody' que lo hizo viral, acumulando millones de reproducciones y dándolo a conocer al mundo.

Posteriormente, participó en la temporada 12 de America's Got Talent (2017), donde llegó a las semifinales.

Ya teniendo respaldo mediático, en 2018 lanzó su álbum debut titulado "I Will Never Give Up" y realizó su primera gira nacional.

Su don fue premiado, ya que fue elegido por el director Sam A. Davis para participar 'The Singers', un corto (disponible en Netflix) que narra la historia de un grupo de hombres en situaciones precarias que encuentran refugio en el canto.

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Precisamente, gracias a ese trabajo, Yung, de 65 años, subió al escenario del Dolby Theatre para recibir el galardón, demostrando que nunca es tarde para que el talento sea reconocido.

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