La reacción de Antonio de la Rúa luego de que Shakira interpretara una de las canciones que compuso durante el tiempo en el que estuvieron juntos

La cantante Colombia Shakira sorprendió a miles de asistentes en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México al interpretar ‘Día de Enero’, tema que compuso durante su relación con Antonio de la Rúa.

Además de interpretar la icónica canción, llamó la atención la reacción del empresario argentino, quien fue captado acompañado de su hija Zulu, en las gradas del estadio.

A través de un video compartido en redes sociales, se observa a De la Rúa intentando pasar desapercibido mientras el público coreaba la canción.

VEA TAMBIÉN Así fue la reacción de Shakira tras ver que Belinda se le arrodilló en vivo frente a ella durante un concierto en México o

En el clip, la expareja de Shakira se cubría el rostro con su mano para evitar las cámaras de los asistentes

En medio de gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, con la que la cantante está visitando varios países del mundo, ha surgido nuevamente el rumor de una posible reconciliación entre Shakira y Antonio.

Hace unos días y durante uno de sus conciertos en Buenos Aires, Argentina, la cantante caminó junto a la hija y sobrina de su expareja, avivando así los rumores de un posible acercamiento entre ellos.

Shakira sostuvo una relación de más de diez años con Antonio de la Rúa que llegó a su fin en 2011, de acuerdo con reseñas de la prensa especializada en farándula.

La relación entre el empresario argentino y la cantante colombiana se terminó de manera amistosa, según un comunicado emitido por la artista en ese entonces: “Nuestra amistad y la comprensión es inquebrantable e indestructible”.

VEA TAMBIÉN Shakira estremeció al público e hizo llorar a más de uno con interpretación que hizo de ‘Sombras nada más’ para rendir homenaje a Javier Solís en México o

Sin embargo, esa buena relación llegó a su fin en noviembre de 2012 cuando De la Rúa emprendió una batalla legal contra su expareja bajo el argumento de que había “contribuido a su éxito musical a nivel internacional”.

Dicho proceso legal terminó a favor de Shakira que salió victoriosa de los tribunales, luego de que el hombre exigiera una suma de 77 millones de euros por su contribución a la carrera artística de la ‘currambera’.

Pero un año más tarde del litigio, De la Rúa dejó todo atrás y afirmó: “Por mi parte no queda ninguna cuenta pendiente con Shakira en lo personal. La veo feliz y eso me hace feliz”.