NTN24
Viernes, 26 de diciembre de 2025
Viernes, 26 de diciembre de 2025
Stranger Things

“Stranger Things” se acerca al final: cinco cosas que debe saber antes de ver la serie

diciembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Stranger Things - AFP
Stranger Things - AFP
La exitosa serie fantástica estadounidense regresó esta Navidad a Netflix con tres nuevos episodios de la quinta y última temporada.

La exitosa serie fantástica estadounidense "Stranger Things" regresó esta Navidad a Netflix con tres nuevos episodios de la quinta y última temporada, antes del gran final el 1 de enero.

A continuación, cinco cosas que hay que saber sobre esta serie lanzada en 2016, que cuenta la historia de adolescentes de un pequeño pueblo ficticio de Estados Unidos enfrentados a criaturas sobrenaturales y a un universo paralelo.

Reparto estelar

"Stranger Things" devolvió a la pantalla a estrellas de los años 1980, como Winona Ryder, quien obtuvo una nominación al Globo de Oro en 2017 por su papel de Joyce Byers, y a Matthew Modine ("Nacido para matar"), que interpreta al Dr. Brenner.
Además, Robert Englund, detrás del icono del terror Freddy Krueger, hace un cameo en la cuarta temporada.

La serie también impulsó las carreras de sus actores más jóvenes, incluida Millie Bobby Brown, que saltó a la fama con solo 12 años. Ahora, con 21, la actriz produce y protagoniza sus propias superproducciones, como la popular saga "Enola Holmes".

Finn Wolfhard, de 23 años y que interpreta a Mike Wheeler, encabeza las últimas franquicias de "It" y "Cazafantasmas".

En declaraciones a la AFP en marzo de 2024, el joven actor dijo sobre el final de "Stranger Things": "Queremos dar una despedida a la altura a todos estos personajes. Hay que encontrar el equilibrio para ofrecer el final perfecto a cada uno".

Nostalgia ochentera

Los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la serie, capturaron el espíritu de clásicos de la década de 1980, con homenajes a los maestros del género, desde Steven Spielberg ("E.T., el extraterrestre") hasta la novela "It" de Stephen King, y dinámicas de "Los Goonies".

A lo largo de cinco temporadas, los personajes se enfrentan a monstruos sobrenaturales vistiendo jeans Levi's de tiro alto con camisetas de colores saturados y zapatillas Nike Cortez o Vans.

Desde el corte de pelo de tazón de Will Byers hasta el mullet despeinado de Steve Harrington, la serie ha dado nueva vida a peinados emblemáticos.

También reaparecen objetos de la época, como las bicicletas de los protagonistas o el walkman de Max que reproduce la canción "Running Up That Hill" de Kate Bush. Este éxito de 1985 superó los mil millones de reproducciones en Spotify, y en junio de 2022 alcanzó el primer puesto del ránking británico, un récord 37 años después de su lanzamiento.

Fenómeno global

"Stranger Things" se ha convertido en un fenómeno global. Es una de las series más vistas de Netflix y transformó a la gigante del streaming en una potencia cultural.

Cada episodio tiene un presupuesto estimado de decenas de millones de dólares, lo cual supera el costo de producción de muchas películas de Hollywood.

Lección de marketing

El éxito de la quinta temporada de "Stranger Things", que registró cerca de 60 millones de visualizaciones en el lanzamiento de los primeros capítulos a finales de noviembre, también se refleja en su presencia en cartelería en el espacio público de capitales en todo el mundo.

"La serie me hizo amar los años 1980, la vi con mi padre, que vivió en esa época", dijo a la AFP en París Pauline Lehobey, una asistente veterinaria de 29 años, mientras sostenía una imagen del monstruo Demogorgon.

Universo derivado

La serie ha dado el salto a los escenarios del West End londinense y de Broadway con la obra "Stranger Things: The First Shadow", estrenada a finales de 2023.

Esta precuela, ambientada en 1959, explora los orígenes de Henry Creel antes de transformarse en Vecna, uno de los villanos de la historia.

Netflix ha anunciado para 2026 una serie animada am…

Temas relacionados:

Stranger Things

Series

Estrenos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos a horas de Nochebuena y son más de mil familias que van a tener sus mesas vacías, porque va a faltar alguien": activista de DD.HH. sobre presos políticos en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Centrarse en los logros y aprendizajes adquiridos: psicólogo clínico brinda consejos para manejar la tristeza y la nostalgia en las fiestas de fin de año

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No es una frase al pasar, es una señal estratégica de distorsión dura": capitán de navío (r) sobre advertencia de Trump a Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Penas de más de 1.300 años contra pandilleros en El Salvador: ¿justicia o propaganda del gobierno de Bukele?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Esto ya no se trata de derecha o de izquierda, se trata de un pueblo sometido": analista sobre crisis humanitaria en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Entretenimiento

Ver más
Serie mexicana ‘El Chavo del Ocho’ - Foto de referencia de EFE
México

Confirman que muy pronto saldrá una nueva producción sobre icónico personaje de ‘El chavo del 8’

Sofía Vergara, actriz colombiana - Foto de EFE
Sofía Vergara

Él es empresario estadounidense con el que Sofía Vergara habría iniciado un nuevo romance

Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, genera preocupación tras ser encontrado viviendo en la calle - AFP
Actor

Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, genera preocupación tras ser encontrado viviendo en la calle

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Navidad con 2,156 presos políticos en tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Serie mexicana ‘El Chavo del Ocho’ - Foto de referencia de EFE
México

Confirman que muy pronto saldrá una nueva producción sobre icónico personaje de ‘El chavo del 8’

Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, exministro del gobierno Petro / FOTO: EFE
Gobierno Petro

Exministros del Gobierno Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, son enviados a la cárcel por el escándalo de corrupción en la UNGRD

Sofía Vergara, actriz colombiana - Foto de EFE
Sofía Vergara

Él es empresario estadounidense con el que Sofía Vergara habría iniciado un nuevo romance

Guyana

Guyana acuerda ampliar la cooperación militar con EE.UU. en medio de tensiones con Venezuela

Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

Le da a entender “al régimen de Maduro que prácticamente están tocando territorio venezolano”: especialista en contrainteligencia sobre decisión de Trinidad y Tobago

Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, genera preocupación tras ser encontrado viviendo en la calle - AFP
Actor

Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, genera preocupación tras ser encontrado viviendo en la calle

Tiroteo en California - AFP
Estados Unidos

Tiroteo en California en pleno fin de semana de Acción de Gracias dejó cuatro muertos y 10 heridos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre