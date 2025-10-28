NTN24
Martes, 28 de octubre de 2025
Martes, 28 de octubre de 2025
Morat

“Un último asunto pendiente”: agrupación colombiana confirmó que hará parte del festival Coachella 2026

octubre 28, 2025
Por: Diana Pérez
Morat | Foto: EFE
Morat | Foto: EFE
Coachella se celebrará en el Empire Polo Club de Indio, California, del 10 al 19 de abril de 2026.

La famosa banda colombiana Morat aumenta los logros en su carrera, esta vez, al hacer parte de uno de los escenarios musicales más importantes en el mundo.

Los interpretes de ‘No se va’ anunciaron que harán parte de la próxima edición del festival internacional Coachella 2026.

Desde su cuenta de Instagram, la banda cafetera, que cada vez más gana reconocimiento mundial, publicó un video en el que cuentan la emocionante noticia.

En el video se ve a los cuatro integrantes de la banda: Simón y Martín Vargas, Juan Pablo Villamil y Juan Pablo Isaza, sentados hablando sobre el final de su gira ‘Asuntos Pendientes’.

Ante esto, Villamil les pregunta a sus compañeros de banda que si tuvieran un asunto pendiente cuál sería, a lo que los otros integrantes responden que llegar a lugares como Australia, Brasil y Japón.

Pero Villamil les dice: “nuestro último asunto pendiente no ha llegado. Nuestro último asunto pendiente es Coachella”.

Tras esto, todos cuatro se levantan y festejan que su “último asunto pendiente” sea en 2026 en el festival más importante del mundo de la música.

La publicación está acompañada con la descripción: “Un último ASUNTO PENDIENTE. El 2026 ya se está perfilando como un año muy importante para nosotros y no saben lo mucho que nos emociona esta noticia”.

o

Coachella se celebrará en el Empire Polo Club de Indio, California, del 10 al 19 de abril de 2026 y contará también con la presentación de artistas como: Karol G, Sabrina Carpenter, Justin Bieber, The Strokes y Katseye.

A la par se dio otro anuncio en el que se confirmó que los interpretes de ‘Mi suerte’ se presentarán en los Latin Grammys 2025 que se llevarán a cabo el próximo 13 de noviembre.

En dichos premios, Morat está nominada en la categoría ‘Mejor Álbum Pop/Rock' por su quinto álbum de estudio ‘Ya es Mañana’.

La banda oriunda de Bogotá sigue acumulando logros en su historial, pues hace un mes se llevó tres galardones en los Premios Juventud 2025: Grupo o Dúo Favorito del Año, Mejor Canción Pop/Rock por su tema junto a Camilo ‘Me toca a mí? Y Mejor Álbum Pop por su trabajo ‘Ya es Mañana’.

Morat, que empezó en 2015, ha logrado conquistar la escena musical internacional con temas como: ‘No se va’, ‘Cuando nadie ve’, ‘Amor con hielo’, ‘Cómo te atreves’, A dónde vamos’ y No hay nada más que hablar’.

La banda colombiana ha pisado escenarios de países como: Argentina, España, México y Puerto Rico.

