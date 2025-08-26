NTN24
Martes, 26 de agosto de 2025
Una semana para refrescar tus emociones y buscar la paz y tranquilidad: predicciones para los signos zodiacales en semana del 25 al 31 de agosto

agosto 26, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Será la oportunidad para dejar de lado todo aquello que no te permite avanzar; ve en busca de la conexión espiritual.

Esta semana nos encontramos bajo la luna del signo de Cáncer, ocasión perfecta para trabajar la energía del merecimiento, la unión familiar y la estabilidad. Se sugiere implementar estos propósitos con el uso de prendas de color rojo, una tonalidad que permite atraer la fuerza, la vitalidad y el equilibrio, según las recomendaciones de la astróloga Jannín Farías.

Estas son las predicciones para cada uno de los signos zodiacales

  • Aries: tienes un avance positivo y significativo hacia ese proyecto que emprendes, la buena energía te acompañará. En el aspecto emocional todo estará bien, las cosas van a fluir de la mejor manera.
  • Tauro: es momento de que comiences a transformar tu vida; deja atrás esa tristeza y aquellas situaciones adversas del pasado. Vienen tiempos cargados de amor, será la oportunidad para fortalecer aquellos vínculos de amistad.
  • Géminis: será una época de multiplicación económica y prosperidad. Tus logros académicos se convertirán en la puerta para grandes oportunidades.
  • o

    Cáncer: concéntrate en lo que realmente es bueno para ti, deja a un lado aquellos vínculos llenos de energías negativas.

  • Leo: será una época llena de merecimiento, amor, salud y momentos de reconciliación familiar. Recuerda trabajar en equipo.
  • Virgo: no dudes, arriesga; estás en un buen momento para decidir y buscar avanzar. Vienen cosas buenas en cuanto a tu relación.
  • Libra: una semana en la que llegará una oportunidad en cuanto al ámbito laboral. Esta será la ocasión perfecta para que busques asociarte con tu pareja y fortalecer el vínculo con tus amistades; económicamente, serás próspero.
  • Escorpio: ponle fin a esas ataduras mentales que te impiden avanzar; no compliques que durante este tiempo las cosas van a fluir de la mejor manera.
  • Sagitario: importante que olvides el pasado emocional, romper con los esquemas tradicionales, busca ser una persona positiva y atrae nuevas formas de amar, es el mensaje de la astróloga Jannín Farías, según las cartas del tarot.
  • Capricornio: es una gran etapa para ti, tanto en oportunidades financieras como de aventuras llenas de viajes y tiempo en familia. Vas a lograr tus anhelos, pero es esencial que te concentres en tu trabajo y la multiplicación económica.
  • o

    Acuario: tus proyectos van a salir de la mejor manera, tu familia va a estar bien, vienen tiempos buenos y especiales en torno a la familia, hijos y fertilidad.

  • Piscis: vivirás un tiempo maravilloso, lleno de renovación, donde encontrarás el equilibrio. Una de tus amistades te tendrá en cuenta para un trabajo; escúchalo, puede ser una gran oportunidad para ti.

Para esta semana, el número de cuatro cifras es el 2133, según las predicciones de la astróloga Jannín Farías, en las autorreflexiones semanales del programa Ponte al Día.

