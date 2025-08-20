Pretender controlarlo todo puede afectar nuestra relación con los demás, incluso nuestra vida personal; aprende desde la parte espiritual a soltar y a vivir en armonía

Con la intención de evitar situaciones de frustración, incertidumbre o ansiedad, los seres humanos pretendemos querer controlar todo con la intensión de evadir miedos, sin darnos cuenta de que esto puede repercutir en afectaciones personales y en nuestras relaciones interpersonales.

Frente a esto, Patricia Jurado, guía espiritual e instructora de Kabbalah, en la sección “La energía de la semana” del programa Ponte al Día de Nuestra Tele internacional, nos explica: ¿Por qué surge la necesidad de querer controlarlo todo?

Patricia señala que esta situación se debe a las “cinco emanaciones del ego”, las cuales causan “caos, dolor y sufrimiento en la vida de las personas, despertando el deseo del control”, momento a partir del cual las personas comienzan a cuestionarse, generando preocupación y ansiedad.

Los seres humanos creemos tener la capacidad de controlarlo todo, especialmente en situaciones de pareja o en trabajos en equipo, sin darnos cuenta de que en muchas ocasiones ni siquiera tenemos la capacidad de controlar nuestras propias acciones o actividades diarias.

Para evitar estas situaciones de ansiedad es importante aprender a “soltar”; de lo contrario, podremos llegar a vivir afectaciones de salud, incluso a tener enfrentamientos con otras personas.

En muchas ocasiones, el deseo de querer tener el control todo puede traer alteraciones a nuestro estado de salud, sin darnos cuenta. Los principales síntomas que nos hacen un llamado de atención son: dolor de cabeza, tensión en los hombros, un vacío estomacal, malestar de mareo, pérdida del sueño, síntomas que llegan a afectar nuestra calidad de vida, pero que a la vez se convierten en un llamado de atención, según Patricia Jurado.

Ante esto, es importante dejar de idealizar el control como una solución a todo lo que hacemos, pues esto no es garantía de que las cosas salgan como esperamos ante situaciones o proyectos; es esencial que entendamos que “la vida es orgánica, natural y mucho más sabia que nosotros”, añadió guía espiritual e instructora de Kabbalah.

Para evitar lastimar o herir a otros, es esencial que “soltar y no pretendas controlar, sino que, por el contrario, tratar de incluir a más personas y escucharlas, esto permitirá que la toma decisiones sea más inteligente y efectiva”, es el consejo de Patricia Jurado para encontrar la armonía.