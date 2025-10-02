NTN24
Jueves, 02 de octubre de 2025
Jueves, 02 de octubre de 2025
Artistas

Venezolano que colaboró con Karol G y J Balvin está cerca de lograr un histórico reconocimiento

octubre 2, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Karol G/ J Balvin - Fotos EFE/ Bandera de Venezuela - Foto de referencia Canva
Karol G/ J Balvin - Fotos EFE/ Bandera de Venezuela - Foto de referencia Canva
El artista se ha posicionado como una de las figuras más relevantes de la industria musical.

Un venezolano que colaboró con Karol G y J Balvin está cerca de conseguir un importante reconocimiento tras posicionarse en los últimos años como una de las figuras más relevantes de la industria musical en la actualidad.

Se trata del productor venezolano Mazzarri, quien celebra su doble nominación a la edición número 26 de los Latin Grammy, que se llevará a cabo el 13 de noviembre en el estadio cubierto MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en Estados Unidos.

o

Mazzarri, en lo que sería un hecho histórico, podría conseguir entonces dos reconocimientos en la prestigiosa ceremonia al estar nominado en las categorías Álbum del Año, por su colaboración en el aclamado trabajo discográfico de la también artista venezolana Elena Rose, titulado 'En las nubes - con mis panas'; y Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina, por 'Veneka', de la agrupación del mismo país Rawayana, junto a Akapellah.

Dentro de los logros más recientes y recordados de Mazzarri se encuentra a su vez la producción de éxitos como 'Latina Foreva' del exitoso álbum de la artista colombiana Karol G titulado 'Tropicoqueta', que suma más de 100 millones de reproducciones.

Otro flamante trabajo fue el que realizó con el colombiano J Balvin en 'Río', constituyendo, junto a la de 'La Bichota', dos canciones que ocuparon el puesto número uno en el Latin Airplay de Billboard.

o

Dichos triunfos se suman al número uno alcanzado en el chart 50 de Spotify Venezuela con la canción 'Veneka' interpretada por Rawayana, tema que, en plataformas como YouTube, supera los 10 millones de reproducciones y, tras consolidarse como un éxito en toda Latinoamérica, le significó ahora una importante nominación.

Pero la presencia de Mazzarri en una gala de los Grammy no implica una novedad, así como tampoco lo sería el hecho de que consiguiera el galardón, pues en la pasada edición el artista venezolano recibió el codiciado gramófono en la categoría Mejor Canción Pop por su trabajo en 'Feriado', interpretada también por Rawayana.

Mazzarri fue además nominado a los Grammy estadounidenses en la categoría Best Latin Rock or Alternative Album o Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo por su participación en el disco '¿Quién trae las cornetas?' de Rawayana, donde trabajó en 'Feriado', 'TQM', 'Consciencia', 'La tormenta' y 'Soy Tu Papá'.

También obtuvo una segunda nominación en la categoría Best Latin Pop Album o Mejor Álbum de Pop Latino por su labor como productor en el disco de la artista colombo-estadounidense Kali Uchis, especialmente por su trabajo en la canción 'Muñekita', por lo que, de lograr los reconocimientos, sellaría un hito histórico para su carrera y la música venezolana.

o

El joven productor, además de impregnar su talento en producciones de artistas de gran talla, recientemente lanzó sus dos primeras canciones como artista, titulados 'Sintigo' junto a Sistek y Elena Rose, que suma más de tres millones de reproducciones desde su lanzamiento y 'Líneas Temporales' canción hecha junto a Marcelo Rubio y Gus, en el que marca un nuevo camino para la vida musical de Mazzarri.

 

Temas relacionados:

Artistas

Latin Grammy

Cantante venezolano

Grammy Latino

Karol G

J Balvin

Premios Grammy

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Dirigentes políticos de oposición denuncian amenazas y atentados en diferentes regiones de Colombia: "falta apoyo y respaldo del Gobierno"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cómo ha sido la respuesta de Colombia a la migración venezolana?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Lo que está haciendo el presidente Petro es realmente una barbaridad": experto en economía sobre terminación del TLC de Colombia con Israel

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan motivaciones de los jóvenes de la Generación Z por manifestarse contra el sistema

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Acto de fuegos artificiales en el Helicoide es una demostración del Régimen de Maduro de "sadismo, crueldad y burla macabra"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Entretenimiento

Ver más
Reconocimiento a dj colombiano Funk Tribu que ha participado en festivales como Tomorrowland - EFE, Concejo de Bogotá
Música

Concejo de Bogotá reconoció a DJ criado en la localidad de Engativá que ahora triunfa en los festivales de música electrónica más importantes del mundo

Karol G lanzó su tequila 200 Copas - Foto: AFP
Karol G

De la mano de una de las casas tequileras más importantes de México, Karol G hizo su tequila inspirado en uno de sus sencillos musicales

Otto Serge en On The Road
On the Road

La inesperada historia detrás del médico colombiano que conquistó al mundo con el vallenato

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Carlo Ancelotti, técnico de Brasil / FOTO: EFE
Eliminatorias mundialistas

Atención, Venezuela: Brasil anuncia cambios en su nómina para enfrentar a Bolivia en la altura

selección Colombia / FOTO: EFE
Selección Colombia

Leyenda de la selección Colombia fue mordaz con la ‘tricolor’: “se logró clasificar, pero no se ha preparado ni un mínimo detalle para el mundial”

Desaparecidos

Joven habría dejado una carta de despedida y ahora está desaparecida en Barinas

Reconocimiento a dj colombiano Funk Tribu que ha participado en festivales como Tomorrowland - EFE, Concejo de Bogotá
Música

Concejo de Bogotá reconoció a DJ criado en la localidad de Engativá que ahora triunfa en los festivales de música electrónica más importantes del mundo

Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

"Utilizan el argumento de que si Maduro se va después Venezuela va a ser caótica, es perverso": Alejandro Hernández sobre relato que el régimen quiere imponer sobre su eventual caída

Freddy Ñáñez, ministro de Comunicaciones del régimen venezolano / Embarcación cargada de drogas procedente de Venezuela - Fotos: EFE / X
Despliegue militar

Régimen madurista acusa a EE. UU. de crear con IA el video sobre el ataque a una embarcación que partió de Venezuela cargada de drogas

Feminicidio

Hombre arrolló hasta matar a adolescente venezolana frente a discoteca en Manhattan: Le había hecho comentarios sexistas y la familia le reclamó

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda