Venezolano que colaboró con Karol G y J Balvin está cerca de lograr un histórico reconocimiento

Un venezolano que colaboró con Karol G y J Balvin está cerca de conseguir un importante reconocimiento tras posicionarse en los últimos años como una de las figuras más relevantes de la industria musical en la actualidad.

Se trata del productor venezolano Mazzarri, quien celebra su doble nominación a la edición número 26 de los Latin Grammy, que se llevará a cabo el 13 de noviembre en el estadio cubierto MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN Ni Karol G, ni Maluma: este joven barranquillero es el artista más escuchado en Spotify Colombia en 2025 o

Mazzarri, en lo que sería un hecho histórico, podría conseguir entonces dos reconocimientos en la prestigiosa ceremonia al estar nominado en las categorías Álbum del Año, por su colaboración en el aclamado trabajo discográfico de la también artista venezolana Elena Rose, titulado 'En las nubes - con mis panas'; y Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina, por 'Veneka', de la agrupación del mismo país Rawayana, junto a Akapellah.

Dentro de los logros más recientes y recordados de Mazzarri se encuentra a su vez la producción de éxitos como 'Latina Foreva' del exitoso álbum de la artista colombiana Karol G titulado 'Tropicoqueta', que suma más de 100 millones de reproducciones.

Otro flamante trabajo fue el que realizó con el colombiano J Balvin en 'Río', constituyendo, junto a la de 'La Bichota', dos canciones que ocuparon el puesto número uno en el Latin Airplay de Billboard.

VEA TAMBIÉN Los Rabanes cumplen 30 años rompiendo esquemas: la banda que fue vestida con cortinas a los Latin Grammy o

Dichos triunfos se suman al número uno alcanzado en el chart 50 de Spotify Venezuela con la canción 'Veneka' interpretada por Rawayana, tema que, en plataformas como YouTube, supera los 10 millones de reproducciones y, tras consolidarse como un éxito en toda Latinoamérica, le significó ahora una importante nominación.

Pero la presencia de Mazzarri en una gala de los Grammy no implica una novedad, así como tampoco lo sería el hecho de que consiguiera el galardón, pues en la pasada edición el artista venezolano recibió el codiciado gramófono en la categoría Mejor Canción Pop por su trabajo en 'Feriado', interpretada también por Rawayana.

Mazzarri fue además nominado a los Grammy estadounidenses en la categoría Best Latin Rock or Alternative Album o Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo por su participación en el disco '¿Quién trae las cornetas?' de Rawayana, donde trabajó en 'Feriado', 'TQM', 'Consciencia', 'La tormenta' y 'Soy Tu Papá'.

También obtuvo una segunda nominación en la categoría Best Latin Pop Album o Mejor Álbum de Pop Latino por su labor como productor en el disco de la artista colombo-estadounidense Kali Uchis, especialmente por su trabajo en la canción 'Muñekita', por lo que, de lograr los reconocimientos, sellaría un hito histórico para su carrera y la música venezolana.

VEA TAMBIÉN Mark Zuckerberg sorprendió a su esposa en su cumpleaños con imitación de sexy baile que un cantante realizó en los Grammy o

El joven productor, además de impregnar su talento en producciones de artistas de gran talla, recientemente lanzó sus dos primeras canciones como artista, titulados 'Sintigo' junto a Sistek y Elena Rose, que suma más de tres millones de reproducciones desde su lanzamiento y 'Líneas Temporales' canción hecha junto a Marcelo Rubio y Gus, en el que marca un nuevo camino para la vida musical de Mazzarri.