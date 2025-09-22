Los Rabanes cumplen 30 años rompiendo esquemas: la banda que fue vestida con cortinas a los Latin Grammy

El grupo panameño Los Rabanes, pioneros del ska punk y del rock fusión latino, celebra 30 años de trayectoria con una energía que sigue encendiendo escenarios en todo el continente.

VEA TAMBIÉN De Chile a Nueva York: Francisca Valenzuela presenta su festival “Ruidosa” y habla de su camino en la música o

Actualmente, la banda se encuentra en Nueva York como invitados del programa On the Road con Mauro Giraldo, donde repasaron su historia, anécdotas y momentos clave que marcaron su camino en la música.

“Aquí en esta ciudad que no duerme, Los Rabanes haciendo un nuevo reinvente, muchos temas, muchos cuentos”, comentó Emilio Regueira, uno de los integrantes, destacando que tres décadas después aún encuentran maneras de reinventarse para conectar con nuevas generaciones.

Su historia comenzó de manera humilde, tocando en los portales de casas de amigos y arriesgándose a dejar los pequeños pueblos para probar suerte en la ciudad de Panamá.

Aquella decisión los catapultó a la escena musical, posicionando temas que hoy son clásicos, como “La Maskara” y “Muero en el alcohol”. Su estilo irreverente y sus letras pegajosas los llevaron a escenarios internacionales y a la cima de la música latina.

El gran reconocimiento llegó en 2007, cuando ganaron su primer Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Vocal Rock Dúo o Grupo gracias a su disco “Kemikaze”. Con humor, los integrantes recuerdan aquella noche, en la que ellos mismos diseñaron su atuendo:

“Nosotros mismos nos vestimos con un saco de cuadros que diseñamos y rompimos. La moda de los sacos de nosotros eran telas de cortinas”, rememoran entre risas, una anécdota que refleja su creatividad y autenticidad.

Desde entonces, Los Rabanes han seguido sumando nominaciones, la más reciente en 2022, manteniéndose relevantes en una industria en constante cambio. Parte de su éxito radica en las colaboraciones que han sabido cultivar a lo largo de su carrera.

VEA TAMBIÉN La inesperada historia detrás del médico colombiano que conquistó al mundo con el vallenato o

Una de las más memorables fue junto a Rubén Blades, en el tema “Colores”, incluido en el álbum Rabanes All Stars Vol. 2, un verdadero sueño cumplido para la banda.

Hoy, a 30 años de su debut, Los Rabanes celebran su legado con la misma irreverencia que los llevó de los portales de Panamá a los escenarios más prestigiosos del mundo, demostrando que su música no solo es historia, sino presente y futuro del ska latino.