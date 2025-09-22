NTN24
Lunes, 22 de septiembre de 2025
On the Road

Los Rabanes cumplen 30 años rompiendo esquemas: la banda que fue vestida con cortinas a los Latin Grammy

septiembre 22, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
La icónica banda panameña de ska punk celebra tres décadas de música, premios y reinvención.

El grupo panameño Los Rabanes, pioneros del ska punk y del rock fusión latino, celebra 30 años de trayectoria con una energía que sigue encendiendo escenarios en todo el continente.

Actualmente, la banda se encuentra en Nueva York como invitados del programa On the Road con Mauro Giraldo, donde repasaron su historia, anécdotas y momentos clave que marcaron su camino en la música.

Aquí en esta ciudad que no duerme, Los Rabanes haciendo un nuevo reinvente, muchos temas, muchos cuentos”, comentó Emilio Regueira, uno de los integrantes, destacando que tres décadas después aún encuentran maneras de reinventarse para conectar con nuevas generaciones.

Su historia comenzó de manera humilde, tocando en los portales de casas de amigos y arriesgándose a dejar los pequeños pueblos para probar suerte en la ciudad de Panamá.

Aquella decisión los catapultó a la escena musical, posicionando temas que hoy son clásicos, como “La Maskara” y “Muero en el alcohol”. Su estilo irreverente y sus letras pegajosas los llevaron a escenarios internacionales y a la cima de la música latina.

El gran reconocimiento llegó en 2007, cuando ganaron su primer Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Vocal Rock Dúo o Grupo gracias a su disco “Kemikaze”. Con humor, los integrantes recuerdan aquella noche, en la que ellos mismos diseñaron su atuendo:

“Nosotros mismos nos vestimos con un saco de cuadros que diseñamos y rompimos. La moda de los sacos de nosotros eran telas de cortinas”, rememoran entre risas, una anécdota que refleja su creatividad y autenticidad.

Desde entonces, Los Rabanes han seguido sumando nominaciones, la más reciente en 2022, manteniéndose relevantes en una industria en constante cambio. Parte de su éxito radica en las colaboraciones que han sabido cultivar a lo largo de su carrera.

Una de las más memorables fue junto a Rubén Blades, en el tema “Colores”, incluido en el álbum Rabanes All Stars Vol. 2, un verdadero sueño cumplido para la banda.

Hoy, a 30 años de su debut, Los Rabanes celebran su legado con la misma irreverencia que los llevó de los portales de Panamá a los escenarios más prestigiosos del mundo, demostrando que su música no solo es historia, sino presente y futuro del ska latino.

Edmundo González y María Corina Machado | Foto: AFP
Asamblea General de la ONU

María Corina Machado y Edmundo González piden apoyo ante la ONU para restablecer la democracia en Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Donald Trump

"Están buscando indulgencia, a lo mejor quieren irse": expertos analizan la carta que envió el régimen a Trump

Henry Wooster/ Embarcación con droga en el Caribe - Fotos AFP
Concordia 2025

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Foto: Donald Trump (AFP) - Redes Sociales
Donald Trump

Presidente Trump publica video de las milicias en Venezuela con sarcástico mensaje: "¡Una amenaza muy seria!"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"Ya no hay barcos, estamos buscando más": Trump habla sobre operativos del Comando Sur en el Caribe

