Vocalista de Los Tigres del Norte sufre aparatosa caída durante un show en México

Jorge Hernández, el vocalista de Los Tigres del Norte, sufrió aparatosa caída durante una presentación en San Luis de Potosí, México.

El incidente, protagonizado por el cantante de 72 años, ocurrió en medio de la Feria Nacional Potosina 2025 (Fenapo).

En varios videos que rondan las redes sociales se observa el momento en el que Hernández, quien interpretaba uno de sus éxitos, tropezó con un objeto que estaba en el escenario y cayó encima del acordeón que llevaba en sus brazos.

Tras su caída, sus compañeros de banda corrieron a ayudarlo mientras las personas angustiadas comenzaron a pedir ayuda.

VEA TAMBIÉN "Merecen una segunda oportunidad": inesperada cena entre Shakira y su expareja en San Diego revive capítulo amoroso o

Pese al aparatoso accidente, el cantante se levantó rápidamente y continuó con su presentación, demostrando así su compromiso y profesionalismo.

Aunque la banda no ha hecho oficial si el tropiezo dejó alguna consecuencia física, los seguidores de los jefes de jefes del género regional mexicano resaltaron su preocupación por lo sucedido.

“Por favor cuídenlo que es patrimonio cultural”, “Ojalá este bien, qué descuido del staff”, “Ojalá no tenga consecuencia ya a nuestra edad esas caídas son muy fuertes” y “Dios quiera no se haya lastimado, bendiciones y que se encuentre bien”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe señalar que, pese al hecho, la famosa banda mexicana ofreció un show de aproximadamente cuatro horas en donde interpretaron sus mejores éxitos como: “La Puerta Negra”, “Jefe de Jefes”, “Ni Parientes Somos”, “La Mesa del Rincón”, entre otros.