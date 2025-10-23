Álvaro Leyva denuncia nuevamente a Petro por su polémico discurso callejero en Nueva York: “su irresponsable, suelta y dañina retórica debe terminar"

En una carta enviada a la fiscal general de Estados Unidos, el excanciller Álvaro Leyva, pidió al Gobierno de Estados Unidos investigar al presidente Petro por varios presuntos delitos como incitación a motín, sedición, y proponer de derrocamiento.

“Comedidamente solicito a usted, se sirva investigar al señor Gustavo Petro Urrego, actual presidente de la República de Colombia, por haber incurrido en los Estados Unidos de América en conductas posiblemente violatorias de rigurosas normas, estatutos y leyes sujetas a control jurisdiccional suyo, para que de ser pertinente se tomen las medidas a que haya lugar”

En concreto, Leyva se refiere al polémico discurso callejero de Petro en el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas de este mismo año, cuando el mandatario exhortó a los soldados estadounidenses a “desobedecer las órdenes de Trump y obedecer las órdenes de la humanidad”.

En ese entonces, cuando aún no se firmaba el cese al fuego en Gaza, Petro arremetió contra Trump desde su propio país, derivando en una profunda crisis diplomática que aún a día de hoy sigue encendida.

Este fue el principal argumento el exfuncionario del Gobierno Petro: “aún haciendo caso omiso de todo recato, ya afuera de predios de la ONU, plenamente consciente de que lo que estaba por hacer era impropio de su condición de jefe de Estado extranjero, resolvió dirigirse a una multitud callejera, megáfono en mano y a voz en cuello, con el propósito de solicitarle a las fuerzas armadas de los Estados Unidos que desatendieran las órdenes del presidente Donald J. Trump, su comandante en jefe”.

Leyva señala que, “semejante petitorio dirigido por el presidente de Colombia a miembros del servicio activo de la fuerza pública de un país soberano como lo es USA, constituye una conducta delictual subsumida por normas locales, sancionable al tenor de las mismas”.

Y menciona las faltas a la Constitución que, a su juicio, fueron cometidas por Petro:

Incitación al motín o a la sedición – Título 18 U.S. Código § 2387. Prohíbe incitar o urgir a miembros del servicio armado a rechazar o desobedecer órdenes.

– Título 18 U.S. Código § 2387. Prohíbe incitar o urgir a miembros del servicio armado a rechazar o desobedecer órdenes. Abogar por o proponer el derrocamiento del Gobierno – Título 18 U.S. Código § 2385. Consagra la ilegalidad y penaliza el incitar al derrocamiento o a la destrucción de la autoridad del gobierno mediante la fuerza.

– Título 18 U.S. Código § 2385. Consagra la ilegalidad y penaliza el incitar al derrocamiento o a la destrucción de la autoridad del gobierno mediante la fuerza. Intentar sublevar a las Fuerzas Armadas – Código Uniforme de Justicia Militar (CUJM). Artículos 94 y 134, aplicables contra el motín o el amotinamiento criminal y la sedición, pretendiendo para ello la violación o desobediencia sujeta a mandamientos de carácter legal.

Leyva agregó que las manifestaciones públicas e “irresponsables” del presidente de Colombia no se limitaron “a una mera crítica política, sino que se trató de una clara y directa exhortación de su parte a miembros de las fuerzas militares de USA a violar su juramento y a desconocer la cadena de mando”.

Por esta razón, dice Leyva, le solicitó a Bondi y el Departamento de Justicia “se sirvan abrir las necesarias investigaciones para que se establezcan las violaciones de las normas jurídicas norteamericanas en que pudo haber incurrido el señor presidente Petro”.

“Debe establecerse si su conducta tipifica antijuridicidades recogidas en normativas o leyes federales de su país. Y de ser el caso, se proceda de conformidad con los mandatos de los Estados Unidos de América”, agregó.

Finalmente, Leyva reitera que “la irresponsable, suelta y dañina retórica de Gustavo Petro, debe terminar. Señora fiscal general: Se requiere pronta y cumplida justicia, a la manera que de usted se espera”.