NTN24
Jueves, 23 de octubre de 2025
Jueves, 23 de octubre de 2025
Asamblea Constituyente

Gobierno Petro da a conocer proyecto de Asamblea Nacional Constituyente: "algunas instituciones del 91 se volvieron obsoletas"

octubre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
"La Constituyente será el espacio para impulsar todo el programa social que “la caverna” no ha dejado desarrollar al primer gobierno de izquierda de nuestra historia", dijo el ministro de Justicia.

Este jueves, desde Shanghái, China, el Gobierno de Gustavo Petro, mediante Eduardo Montealegre, ministro de Justicia y Derecho, presentó su nuevo proyecto de Asamblea Nacional Constituyente.

El proyecto de ley propone convocar a una Constituyente formada por 71 delegatarios e integrada por un número igual de hombres y mujeres elegidos por votación popular.

El articulado presentado por el funcionario señala que "Colombia iniciará un camino para lograr un salto adelante en busca de la dignidad humana. Autónomo, sin imposiciones imperiales. Sin humillaciones extranjeras".

o

Según Montealegre, la propuesta busca "transformar" al país y brindarle nuevas instituciones que respondan a las necesidades del siglo XXI pues, a su juicio, "algunas del 91 se volvieron obsoletas".

Asimismo, habla de "derrotar el bloqueo institucional que impide el progreso, vencer la toma del país por sectores que quieren devolver la rueda imparable de la historia e instalar la gobernanza paramilitar del pasado, es el mayor desafío que tiene Colombia en el siglo XXI".

"La Constituyente será el espacio para impulsar todo el programa social que “la caverna” no ha dejado desarrollar al primer gobierno de izquierda de nuestra historia", añade.

Finalmente, el documento menciona que la Asamblea Constituyente "reformará la totalidad de la
Constitución Política, no revocará al Congreso y tendrá como límites los compromisos
previos en materia de tratados internacionales sobre derechos humanos, las normas del
Ius Cogens, la prohibición de retroceso en materia de derechos fundamentales, así como
el respeto al principio de no regresividad en derechos sociales".

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, precisó en Blu Radio que se trata de un borrador de proyecto que el Gobierno Petro pone a “consideración de la ciudadanía”, que podría estudiarlo a través de un comité promotor y recoger alrededor de tres millones de firmas para presentarlo al Congreso colombiano.

