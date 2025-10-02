NTN24
Jueves, 02 de octubre de 2025
Demanda

Bebé que aparece en la portada 'Nevermind' de Nirvana perdió la batalla legal contra la mítica banda de rock por explotación sexual

octubre 2, 2025
Por: Diana Pérez
Nirvana | Foto: AFP
‘Nevermind’ de Nirvana con la polémica portada llegó a vender 30 millones de copias.

En las últimas horas se dio una actualización que cambia el rumbo del caso de la batalla legal que sostenía el bebé que protagonizó la portada de uno de los álbumes más icónicos de Nirvana con la banda.

Spencer Elden, quien protagonizó la portada del mítico álbum de Nirvana ‘Nevermind’ perdió la demanda que le impuso a la banda por presunta explotación sexual infantil.

Un juez federal de Los Ángeles, en California, desestimó por segunda vez la demanda que Elden presentó por la portada en la que sale una fotografía suya cuando era bebé desnudo mientras nada.

La portada del álbum ‘Nervemind’ de 1991 es una de las más famosos de todos los tiempos en el mundo de la música, pero en 2021 se vio involucrada en un escándalo que terminó en una demandad por presunta explotación sexual infantil.

Según Elden, la fotografía se la tomaron cuando tenía cuatro meses de edad mientras estaba desnudo en una piscina alcanzando un billete de dólar en un anzuelo.

Sin embargo, el hombre y sus tutores legales afirmaron que nunca firmaron “una autorización para el uso de cualquier imagen de Spencer o de su imagen, y ciertamente no de la pornografía infantil comercial que lo representa”.

No obstante, para el juez del distrito Fernando Olguin la demanda no sería considerada por ningún jurado razonable como “pornográfica”.

Olguin aseguró: “Aparte del hecho de que el demandante estaba desnudo en la portada del álbum nada se acerca a incluir la imagen dentro del ámbito de la ley sobre pornografía infantil”.

Por su parte, el abogado de la famosa banda liderada por el fallecido Kurt Cobain, Bert Deixler, detalló que sus clientes estaban “encantados de que el tribunal haya puesto fin a este caso sin fundamento y haya liberado a nuestros clientes creativos del estigma de acusaciones falsas”.

En la demanda los acusados eran los miembros vivos de la banda Dave Grohl y Krist Novoselic, así como también la viuda de Kurt, Courtney Love, y el fotógrafo de la portada, Kirk Weddle.

La demanda contra la banda y la discográfica Universal Music Group UMG.AS se dio por primera vez en 2021, pero esta fue desestimada por Olguin en 2022.

Olguin en ese año explicó que las reclamaciones de Elden, hoy de 34 años, estaban prescritas; sin embargo, en 2023 el Noveno Circuito revocó la decisión.

Ahora, el juez considera que la imagen es una foto “familiar de un niño desnudo bañándose” y expresó que la portada de ‘Nevermind’ no califica como contenido sexual explícito.

Spencer Elden recreó la portada del álbum en múltiples ocasiones, incluso para su 25º aniversario.

Weddle, el fotógrafo original, era amigo de su padre, dijo la familia a NPR en 2008.

Celebraron una fiesta en la piscina durante la cual Elden posó para la entonces desconocida banda. Los padres de Elden recibieron 200 dólares por la sesión original.

‘Nevermind’ de Nirvana con la polémica portada llegó a vender 30 millones de copias, y canciones como "Smells Like Teen Spirit" se convirtieron en hitos de la cultura pop estadounidense.

Temas relacionados:

Demanda

Bandas de Rock

Música

