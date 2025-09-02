NTN24
Martes, 02 de septiembre de 2025
Justicia

Comienza en Brasil la fase final del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por supuesto intento de golpe de Estado

septiembre 2, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP-Redacción NTN24
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro (AFP)
Se espera que el exmandatario conozca su veredicto hasta el 12 de septiembre.

Este martes 2 septiembre, la Corte Suprema de Brasil comenzaron las sesiones para dictar sentencia contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien está siendo acusado de intento de golpe de Estado contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En el Supremo de Brasilia, el juez Cristiano Zanin abrió la sesión en la que Bolsonaro, en arresto domiciliario, no estuvo presente y tampoco tiene previsto acudir a las audiencias por el histórico caso en el se expone a una pena de más de 40 años de prisión.

En el inicio de la fase de sentencia del juicio, el juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, afirmó que el Bolsonaro buscó instalar una "verdadera dictadura" en el país al tratar de impedir la asunción de Lula en 2023.

"Lamentamos que en la historia republicana brasileña se haya intentado de nuevo un golpe de Estado (...) pretendiéndose la instalación de un estado de excepción y de una verdadera dictadura", dijo Moraes.

La Fiscalía acusa al exmandatario (2019-2022) de haber liderado una "organización criminal armada" que conspiró para asegurar su "permanencia autoritaria en el poder", a pesar de su derrota frente al actual presidente de izquierda en las elecciones de 2022.

Con el inicio de la fase final del juicio este martes, se espera que Bolsonaro conozca su veredicto hasta el 12 de septiembre, junto al de siete coacusados, entre ellos varios exministros y altos mandos militares.

Cabe mencionar que el juicio contra Bolsonaro elevó la tensión entre Estados Unidos y Brasil. El presidente estadounidense, Donald Trump, quien aduce a una "caza de brujas", impuso aranceles de 50% sobre una parte de las exportaciones brasileñas.

Además, el gobierno norteamericano sancionó al juez Alexandre de Moraes como represalia por el proceso penal al expresidente.

En ese contexto, De Moraes dijo que la corte suprema de Brasil dijo que ignorará "presiones internas o externas".

¿Cómo inició el caso contra Bolsonaro?

El 8 de enero de 2023, miles de seguidores de Bolsonaro vandalizaron los centros de poder de Brasil mientras exigían una intervención militar para destituir a Lula, recién investido.

Bolsonaro, quien se encontraba en Estados Unidos, fue acusado por la Fiscalía de haber sido el instigador de estos disturbios.

La acusación menciona la existencia de un proyecto golpista que también incluía un decreto de estado de sitio y un plan para asesinar a Lula, a su vicepresidente electo Geraldo Alckmin y a Moraes.

