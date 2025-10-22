NTN24
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Álvaro Uribe

"El estudio de este fallo advierte los múltiples errores en los que habría incurrido la juez de primera instancia": abogado integrante del equipo de defensa de Álvaro Uribe

octubre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El Tribunal Superior de Bogotá ha emitido un fallo de más de 700 páginas absolviendo al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez de los cargos de presunto fraude procesal y soborno.

Juan Felipe Amaya Mejía, abogado integrante del equipo de defensa de Uribe, calificó el fallo como "un estudio muy profundo" que refleja "un trabajo muy juicioso" por parte del Tribunal Superior de Bogotá.

Según Amaya, la decisión desacredita la sentencia de primera instancia, señalando "múltiples errores" en la condena inicial.

“Ese nivel de detalle y esa fortaleza argumentativa para desacreditar la sentencia de primera instancia es el fiel reflejo de un trabajo muy profundo, muy juicioso, titánico que hizo el Tribunal Superior de Bogotá en estos dos meses para llegar a esas conclusiones”, agregó.

Amaya también comentó sobre las reacciones políticas, señalando que algunas responden más a mensajes políticos que a argumentos jurídicos.

“El senador Cepeda está en una campaña presidencial y a mí me sorprende mucho que él manifieste que esta decisión conduce a la impunidad cuando él, como defensor de los derechos humanos”, afirmó.

El abogado defensor destacó que el tribunal concluyó que "Álvaro Uribe no ha cometido ningún delito", enfatizando que la presunción de inocencia del expresidente no ha sido desvirtuada en este proceso.

“Mal puede hablarse de impunidad. Lo que concluyó ayer el Tribunal Superior de Bogotá es que el doctor Álvaro Uribe no ha cometido, digamos, ningún delito y pues es evidente que ese fallo, que es un fallo jurídico, que es un fallo juicioso, que es un fallo en derecho, pues genera algunas molestias en varios sectores políticos que quieren anular la presencia del presidente Uribe en los escenarios políticos de Colombia.

El abogado defensor concluyó afirmando que, mientras se resuelven estos recursos, Álvaro Uribe "seguirá ejerciendo toda su actividad política como corresponde", dado que la decisión actual lo absuelve de los cargos imputados.

“La conclusión de ayer es que Álvaro Uribe no cometió ningún delito”, puntualizó.

