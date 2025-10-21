NTN24
Juicio contra Álvaro Uribe

EN VIVO | Fallo de segunda instancia en caso Álvaro Uribe: Tribunal absuelve al expresidente por el delito de soborno en actuación penal

octubre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
A esta hora se lleva a cabo la lectura de sentencia de segunda instancia en el juicio a Álvaro Uribe, expresidente de Colombia.

Este martes, 21 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez del delito de soborno en actuación penal.

Durante la lectura del fallo, el tribunal lanzó duros cuestionamientos a la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, quien lo condenó en primera instancia.

Igualmente, en su fallo, el Tribunal Superior de Bogotá declaró la vulneración de derechos e la ilicitud de una de las pruebas clave del proceso.

Se trata de una serie de interceptaciones que involucraron a Uribe y que surgieron de forma accidental durante investigaciones a otras personas. La orden de los seguimientos estaba dirigida contra el exrepresentante a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma, pero terminó siendo interceptado el teléfono del expresidente Uribe.

Según el magistrado, en dichas interceptaciones hubo vulneración del derecho a la intimidad del exmandatario. "Se basó en información aparente y sin motivos fundados", leyó el magistrado.

El Tribunal aseguró que “el error involuntario no desvirtúa la ilicitiud”, por lo que determinó que las escuchas son fruto de una “interceptación ilícita”, por lo que se excluirán.

La defensa del exmandatario pidió que se anulara el proceso penal al considerar que existían varias vulneraciones al debido proceso.

“En el juicio se constató un notorio vacío probatorio al establecer causa desvalorada jurídicamente en Uribe Vélez, para aceptar el ofrecimiento profesional del doctor Diego Cadena para que ayudara con la identificación de testigos para que se presentaran ante la Corte Suprema”, señaló el recurso de apelación presentado el pasado 13 de agosto por los dos abogados penalistas.

El caso en contra del líder del partido Centro Democrático se remonta a febrero de 2012, cuando, en medio de un debate sobre el origen y consecuencias de los grupos paramilitares en Colombia, el senador Iván Cepeda señaló posibles nexos entre el exmandatario y dichas estructuras criminales.

Ante tal acusación, Álvaro Uribe presentó una denuncia contra Cepeda en la Corte Suprema de Justicia, argumentando que había obtenido de manera irregular testimonios de exparamilitares detenidos en diferentes cárceles del país con el fin de vincularlo con los grupos armados al margen de la ley.

Pero en febrero de 2018 el caso dio un giro: la Corte Suprema de Justicia decidió cerrar el caso contra Cepeda debido a que no encontró elementos probatorios suficientes para continuar con la acusación expuesta inicialmente por el exmandatario, quien pasó de ser demandante a ser el investigado por supuesta manipulación de testigos.

Para el año 2020, la Corte ordenó la detención domiciliaria de Uribe por el hecho mencionado anteriormente, situación que llevó a que diera un paso al costado en el ámbito político, pues en aquel momento ejercía como senador. Allí su caso pasó a ser manejado por la justicia ordinaria.

Tras los cuestionamientos y falta de garantías expuestas por Uribe Vélez, una jueza decidió para 2022 que el caso debía continuar bajo una nueva jurisdicción y con el exmandatario en libertad.

Aunque la Fiscalía General, bajo la dirección de Francisco Barbosa, solicitó en varias ocasiones archivar, la petición fue rechazada, así como otra similar de la Procuraduría en 2022.

El 24 de mayo de 2024, Uribe Vélez fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación y, finalmente, el 28 de julio de 2025, la juez Sandra Liliana Heredia declaró culpable al expresidente de Colombia de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, y lo condenó a 12 años de prisión.

