Expareja del artista colombiano B King, hallado muerto en México, denunció amenazas en contra suya y de su hijo de 7 años

Marcela Reyes, DJ y empresaria colombiana, denunció mediante sus redes sociales que recibió amenazas en su contra y de su hijo de 7 años. La mujer compartió un comunicado en el que aclaró que no tiene nada que ver con la desaparición del artista Bayron Sánchez (B King), hallado muerto en México junto al también músico, Regio Clown.

Además de compartir el comunicado oficial de su equipo, Reyes publicó una serie de capturas de pantalla de varios chats en las que hace públicas las presuntas amenazas que ha recibido recientemente en contra de la seguridad de su pequeño hijo.

"Vamos a ver cómo se pone con su hijo en el colegio"

"Recuerde que lo que hay es como localizarla"

"Marcela usted tiene un hijo no vaya a ser que se le pierda"

"Todo siempre sale a la luz. Estoy esperando, no es mi tiempo, sino en el tiempo de Dios", afirmó Reyes a través de su cuenta oficial de Instagram, donde puntualizó que sabe de dónde provienen dichas amenazas y la intención con las que las hacen.

En la misma plataforma, la artista colgó un video junto a su hijo, el cual recopiló varios momentos en familia. "Hijo, tengo que prepararte para este mundo cruel, donde la gente ha olvidado el valor de las cosas, donde el respeto y el temor a Dios parecen ser lo último que importa. Quisiera darte un mundo mejor, pero lo que sí puedo darte es protección como una mamá leona", añadió en la descripción.

Las publicaciones en Instagram fueron realizadas antes de que se confirmara la muerte de B King y Regio Clown en México. Marcela Reyes, es pareja de Bayron Sánchez, habría sido vinculada con su desaparición.

"De manera categórica y sin ambigüedades: Marcela Reyes no tiene absolutamente nada que ver con la desaparición de Bayron o de Jorge. Cualquier insinuación en sentido contrario es falsa y malintencionada", se leía en el documento.

Este lunes 22 de septiembre, las autoridades mexicanas encontraron en el Estado de México los cuerpos de los músicos colombianos, quienes estaban desaparecidos en ese país.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) encontró coincidencias con dos personas "fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán".

"Los familiares de Bayron Sánchez Salazar lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la FGJEM, en San Pedro Barrientos", puntualizó la entidad en un comunicado.