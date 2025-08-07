Expresidente de Smartmatic regaló una casa a la difunta presidenta del CNE venezolano, según Fiscalía de Miami

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, habría recibido una casa del cofundador de Smartmatic, Roger Piñate, quien está siendo investigado en Estados Unidos por corrupción.

Piñate — alega la Fiscalía— sobornó en secreto a la ex presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena Ramírez, transfiriéndole el control de una residencia de lujo en Caracas a cambio de favores políticos.

El presunto soborno tenía como objetivo que Lucena ayudara a Roger Piñate en la pelea comercial que surgió con el régimen de Maduro, luego que Smartmatic informara en agosto de 2017 que se comtió fraude en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente.

Después de 13 años de sociedad con el régimen, Smartmatic acusó a Maduro de manipular las cifras de participación en 2017, inflándolas al menos en un millón de votos, y anunció que cesaría sus operaciones en el país.

El presunto soborno fue detallado en una nueva presentación judicial que tiene previsto ser utilizada por los fiscales federales de Miami como prueba contra Piñate, acusado de múltiples cargos de lavado de dinero y soborno.

La fiscalía presentará fotografías, testimonios de testigos y mensajes de texto cifrados para demostrar que Piñate, de 49 años, orquestó la transferencia de una casa de clase media alta con piscina a Lucena Ramírez entre abril y julio de 2019.

Lucena siempre tuvo amplia autoridad sobre el sistema electoral del país y sus proveedores privados.

En respuesta a las acusaciones, Smartmatic dijo que la declaración de la fiscalía está "llena de tergiversaciones"”.

"Smartmatic cesó todas sus operaciones en Venezuela en agosto de 2017 después de denunciar al gobierno y nunca más ha intentado hacer negocios allí", dijo la empresa al Miami Herald en un correo electrónico.

Los fiscales dicen que trabajó con otros —incluido el “Individuo 1”, un co-conspirador no identificado mencionado en una acusación más amplia— para ocultar el origen de la propiedad y evitar que la transacción pudiera ser rastreada hasta él o hasta Smartmatic.

Los mensajes de texto entre el grupo, según los fiscales, muestran que planearon transferir el título de propiedad a través de un tercero para ocultar el verdadero propósito de la transacción: un soborno. Finalmente, Lucena asumió el control de la propiedad, que los fiscales dicen fue una compensación por su apoyo para resolver una disputa comercial entre Smartmatic y el gobierno venezolano.

Smartmatic suministraba máquinas de votación, software electoral y apoyo logístico mediante contratos por decenas de millones de dólares.

Piñate pensó que Lucena todavía podía mediar en los pagos pendientes.

Lucena falleció en abril de 2023.

Smartmatic fue fundada en el año 2000 por Piñate, Antonio Mugica y Alfredo José Anzola y Chávez le adjudicó los contratos para modernizar la infraestructura electoral de Venezuela en 2004.