NTN24
Jueves, 07 de agosto de 2025
Jueves, 07 de agosto de 2025
Tibisay Lucena

Expresidente de Smartmatic regaló una casa a la difunta presidenta del CNE venezolano, según Fiscalía de Miami

agosto 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Lucena y Maduro - AFP
Lucena y Maduro - AFP
Roger Piñate, enfrenta cargos de soborno y lavado de dinero.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, habría recibido una casa del cofundador de Smartmatic, Roger Piñate, quien está siendo investigado en Estados Unidos por corrupción.

Piñate — alega la Fiscalía— sobornó en secreto a la ex presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena Ramírez, transfiriéndole el control de una residencia de lujo en Caracas a cambio de favores políticos.

o

El presunto soborno tenía como objetivo que Lucena ayudara a Roger Piñate en la pelea comercial que surgió con el régimen de Maduro, luego que Smartmatic informara en agosto de 2017 que se comtió fraude en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente.

Después de 13 años de sociedad con el régimen, Smartmatic acusó a Maduro de manipular las cifras de participación en 2017, inflándolas al menos en un millón de votos, y anunció que cesaría sus operaciones en el país.

El presunto soborno fue detallado en una nueva presentación judicial que tiene previsto ser utilizada por los fiscales federales de Miami como prueba contra Piñate, acusado de múltiples cargos de lavado de dinero y soborno.

o

La fiscalía presentará fotografías, testimonios de testigos y mensajes de texto cifrados para demostrar que Piñate, de 49 años, orquestó la transferencia de una casa de clase media alta con piscina a Lucena Ramírez entre abril y julio de 2019.

Lucena siempre tuvo amplia autoridad sobre el sistema electoral del país y sus proveedores privados.

En respuesta a las acusaciones, Smartmatic dijo que la declaración de la fiscalía está "llena de tergiversaciones"”.

"Smartmatic cesó todas sus operaciones en Venezuela en agosto de 2017 después de denunciar al gobierno y nunca más ha intentado hacer negocios allí", dijo la empresa al Miami Herald en un correo electrónico.

o

Los fiscales dicen que trabajó con otros —incluido el “Individuo 1”, un co-conspirador no identificado mencionado en una acusación más amplia— para ocultar el origen de la propiedad y evitar que la transacción pudiera ser rastreada hasta él o hasta Smartmatic.

Los mensajes de texto entre el grupo, según los fiscales, muestran que planearon transferir el título de propiedad a través de un tercero para ocultar el verdadero propósito de la transacción: un soborno. Finalmente, Lucena asumió el control de la propiedad, que los fiscales dicen fue una compensación por su apoyo para resolver una disputa comercial entre Smartmatic y el gobierno venezolano.

Smartmatic suministraba máquinas de votación, software electoral y apoyo logístico mediante contratos por decenas de millones de dólares.

Piñate pensó que Lucena todavía podía mediar en los pagos pendientes.

o

Lucena falleció en abril de 2023.

Smartmatic fue fundada en el año 2000 por Piñate, Antonio Mugica y Alfredo José Anzola y Chávez le adjudicó los contratos para modernizar la infraestructura electoral de Venezuela en 2004.

Temas relacionados:

Tibisay Lucena

CNE

Corrupción

Estados Unidos

Juicio

Fraude electoral

Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Se le ha desconocido su presunción de inocencia y se ha mancillado su honor": Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si me trata así la persona que la va a defender, no me puedo imaginar el que la está acusando": madre de María Oropeza denuncia trato hostil por parte del defensor público de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Lamentablemente en Venezuela es un delito pensar diferente": hermanas de activista político desaparecido

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Caso Bolsonaro: ¿se criminaliza la política o se castiga un delito?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Más de Judicial

Ver más
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil - Foto: EFE
Jair Bolsonaro

"Todo indica que Bolsonaro va a ser condenado y preso": analista prevé que el expresidente podría pedir asilo en la embajada de EE. UU.

Lectura del fallo del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe - Foto EFE
Álvaro Uribe

"Hemos puesto en práctica un legado que nos dejó el señor procesado: trabajar, trabajar y trabajar": jueza en lectura de sentencia contra Álvaro Uribe Vélez

'Sycamore Gap Tree' o 'árbol de Robin Hood', talado - Foto: EFE
Inglaterra

Condenan a cuatro años de prisión a dos hombres que talaron el árbol más fotografiado de Inglaterra

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Los presuntos homicidas de Anthony - CICPC
Homicidio

Esclarecen el homicidio de Anthony Govea: Nueve años fuera de Venezuela, regresó y su "amigo" deportado planeó el crimen por un vehículo

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump es diagnosticado con insuficiencia venosa crónica; la Casa Blanca también explicó la razón de la hinchazón en sus manos

Torneo de Wimbledon - Foto: EFE
Tenis

Insólito momento en Wimbledon: tenista hizo punto de partido y no se percató que había vencido definitivamente a su rival

Holyfield en Venezuela
Evander Holyfield

Un impasse con el teléfono de Holyfield lo llevó a suspender su visita a La Bombilla de Petare

Úrsula von der Leyen, Donald Trump y Claudia Sheinbaum - AFP
Guerra Comercial

Trump anunció aranceles del 30% para México y la Unión Europea a partir de agosto

Venezuela contra Paraguay en la Copa América femenina / FOTO: EFE
Copa América Femenina

“Conmebol 2 Venezuela 1”: Indignación en la afición de la Vinotinto contra el arbitraje tras la derrota ante Paraguay en la Copa América Femenina

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Seis meses de la administración Trump en Estados Unidos: ¿cuál es el balance?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano