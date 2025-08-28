NTN24
Jueves, 28 de agosto de 2025
Fiscalía de Perú

Fiscalía de Perú allanó casa del hermano de la presidenta Dina Boluarte en caso por presunta corrupción

agosto 28, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Nicanor Boluarte, hermano de Dina Boluarte | Foto: AFP
Nicanor Boluarte, hermano de Dina Boluarte | Foto: AFP
Dina Boluarte mantiene una tensa relación con el Ministerio Público, a raíz de las múltiples investigaciones que le sigue.

En las últimas horas se conoció que la Fiscalía de Perú allanó el apartamento de un hermano de la presidente, Dina Boluarte, en el marco de una investigación de una trama de corrupción que involucra a generales de la Policía.

Según ha informado el Ministerio Público, el hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte, es investigado simultáneamente por otro caso relacionado con el supuesto tráfico de influencias a cambio de sobornos, aprovechándose del "poder de facto" que recibió de su hermana.

A finales de 2024, la justicia ordenó su captura, tras lo cual el abogado, de 65 años, estuvo prófugo tres meses hasta que fue revocado el mandato de aprehensión. Este miércoles fue allanado por segunda vez su apartamento en el este de Lima.

o

"Es un abuso de poder de la Fiscalía. Ya estoy cansado de la persecución esta solo por el hecho de ser hermano de la presidente, en su momento se va a aclarar todo, yo soy absolutamente inocente y ajeno a los hechos que hoy día han allanado mi casa", dijo a la prensa Nicanor Boluarte tras finalizar el allanamiento.

La presidente Boluarte salió en defensa de su hermano y aseguró que la fiscalía intenta desestabilizar a su gobierno mediante este tipo de acciones.

"Sé que quieren desestabilizar al gobierno pero desde acá (...) les digo a estos fiscales y esos jueces que esta presidenta es más valiente que lo que ustedes se imaginan y nos les tengo miedo", afirmó durante una ceremonia militar en la sede de gobierno.

Boluarte, una de las mandatarias más impopulares del mundo, con un rechazo del 96% según encuestas, mantiene una tensa relación con el Ministerio Público, a raíz de las múltiples investigaciones que le sigue.

Entre las más sonadas está la vinculada con la represión de las protestas antigubernamentales de finales de 2022 que dejó 50 muertos, o la del llamado "Rolexgate" por unos relojes de lujo que la mandataria no declaró en su lista de bienes.

