"La JEP se convirtió en un instrumento de impunidad": Sigifredo López, exdiputado que estuvo siete años secuestrado por la guerrilla de las Farc

Sigifredo López, único sobreviviente del secuestro de 12 diputados de la Asamblea del Valle del Cauca por las Farc en 2002, dialogó en La Tarde de NTN24 sobre lo que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estableció como polémicas penas para los jefes de las Farc en el caso de secuestro.

El exdiputado, que fue secuestrado por esa guerrilla durante siete años, afirmó que no hay justicia en Colombia para quienes actuaron contra la población durante décadas. "La JEP, como justicia transicional y restaurativa, ha cumplido un papel nefasto", declaró calificando la sentencia como una "revictimización" para las víctimas.

El exdiputado señaló que los responsables de miles de crímenes “no pagarán ni un solo día de cárcel”. "Esta gente diseñó la JEP a su antojo, a su medida, a sus anchas, a su imagen y semejanza", aseveró López.

A su vez, criticó duramente el proceso de selección de magistrados e investigadores de la JEP, argumentando que en su mayoría son personas sin experiencia judicial y con un origen muy político. "El primer producto que hoy vemos, después de siete años, es un producto mediocre, una sentencia de total impunidad", sentenció.

“La JEP se convirtió en un instrumento de impunidad, se convirtió en cómplice de las Farc, es horrible lo que ha sucedido con la JEP”, agregó.

López también cuestionó la efectividad del acuerdo de paz que se firmó en 2016 con esa guerrilla al señalar que hay más jóvenes vinculados a grupos armados que los que dejaron las armas, y que el narcotráfico y otros delitos están más disparados que antes de la implementación del acuerdo.

"Los únicos que cumplieron con el acuerdo fueron las víctimas", afirmó López. "Aportamos nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nos dijeron que íbamos a ser el centro del acuerdo de paz, que íbamos a conocer la verdad, que nos iban a pedir perdón, que nos iban a ayudar a restaurar nuestros proyectos de vida, y nada de eso ha ocurrido", subrayó.

En ese sentido, calificó el acuerdo como un "buen negocio" para los excombatientes, pero un "pésimo negocio" para la sociedad colombiana y especialmente para las víctimas. "Hemos terminado burlados y engañados", lamentó.

López concluyó haciendo un llamado a las víctimas de las Farc a apelar el fallo y, de ser necesario, llevar el caso ante la Corte Penal Internacional para que los máximos responsables respondan por crímenes de lesa humanidad.