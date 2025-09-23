NTN24
Martes, 23 de septiembre de 2025
Elvis Presley

Mujer fue condenada a más de 4 años de prisión por intentar apropiarse de la casa de Elvis Presley

septiembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Elvis Presley - EFE
Lisa Findley, de 54 años, se había declarado culpable del delito de estafa en febrero ante una corte federal de Memphis.

Una mujer fue condenada a más de cuatro años de prisión por un tribunal de Memphis, en el este de Estados Unidos, por intentar apropiarse de la histórica casa de Elvis Presley, Graceland, y venderla en una subasta.

Lisa Findley, de 54 años, se había declarado culpable del delito de estafa en febrero ante una corte federal de Memphis como parte de un acuerdo con la parte acusadora a cambio de que le retiraran los cargos por usurpación de la identidad.

El juez de distrito John Fowlkes la condenó a 57 meses de prisión y a tres años de libertad condicional.

Originaria de Misuri, la mujer afirmó falsamente que la única hija de Elvis, Lisa Marie Presley, había comprometido Graceland como garantía de un préstamo de 3,8 millones de dólares que pidió en 2018 a la empresa Naussany Investments y no pagó antes de su muerte, en 2023.

La mujer trató de organizar una subasta de la propiedad en mayo de 2024, pero un juez bloqueó el proceso a última hora luego de que la nieta de Elvis Presley, la actriz Riley Keough, presentó una demanda alegando que los documentos del préstamo eran falsos.

Graceland, situada en Memphis, es un museo y un importante lugar de peregrinaje de los fanáticos incondicionales del Rey del Rock and Roll.

Fue en esta propiedad donde Elvis Presley fue encontrado inconsciente en agosto de 1977, poco antes de que su muerte -a los 42 años- fuera constatada en un hospital.

Cabe mencionar que, legado de Elvis, que tuvo una carrera exitosa en las décadas de 1950, 1960 y principios de 1970, sigue vivo. Mucho después de su muerte, ocurrida en 1977, con apenas 42 años, fue protagonista en 2022 de una película biográfica, 'Elvis', dirigida por Baz Luhrmann.

