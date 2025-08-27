¿Qué implicaciones políticas y sociales tiene la orden de liberar de prisión a la expresidente boliviana Jeanine Áñez?

Hoy en Ángulo analizaremos una noticia que marca un nuevo capítulo en la política y la justicia boliviana: un tribunal ha suspendido las medidas cautelares contra la expresidenta interina Jeanine Áñez y ha ordenado su liberación.

La justicia ordinaria se declaró incompetente en el caso y derivó el proceso a la Asamblea Legislativa, lo que significa que Áñez, junto a otros acusados, enfrentará el juicio por la represión de 2019 en libertad.

¿Qué implicaciones políticas y sociales tiene esta decisión? ¿estamos ante un acto de justicia? Abrimos el debate con expertos.