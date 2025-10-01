Sánchez "Mazuco", el veterano de seguridad perseguido por Maduro, cumple un año en una celda de máxima seguridad

Este martes 30 de septiembre se cumplió un año de la detención de José Alberto Sánchez "Mazuco", ex diputado a la Asamblea Nacional y ex Secretario de Defensa y Seguridad Ciudadana del estado Zulia.

Rossaly Nava Urdaneta, asistente del exparlamentario, recordó que hace un año Sánchez Montiel salió de su residencia, ubicada en Maracaibo, estado Zulia, a bordo de una camioneta de su propiedad. El vehículo se accidentó y al no poder repararlo llamó por teléfono a un amigo para que lo remolcara hasta un taller mecánico cercano.

"El ciudadano ítalo-venezolano Antonio Gerardo Buzzetta acudió al llamado, revisó la mencionada camioneta y al no poder prenderla ofreció llevar a "Mazuco" a comprar unos repuestos. Ambos abordaron un jeep propiedad de Buzzetta y muy cerca de la avenida Milagro Norte de Maracaibo una comisión policial los interceptó, los detuvo y desde entonces ambos se encuentran recluidos en el Servicio Especial de Máxima Seguridad (SESMAS), del Internado Judicial Rodeo I, ubicado en el estado Miranda", dijo la asistente.

Nava Urdaneta explicó que Sánchez Montiel, popularmente conocido como "Mazuco", ha sufrido persecución política desde hace casi dos décadas, de hecho, en el año 2007 fue detenido y sometido a un amañado proceso judicial que lo mantuvo encerrado durante 5 años en la cárcel militar de Ramo Verde, ubicada en Los Teques.

"Durante ese tiempo desarrolló cáncer de próstata y su salud se deterioró de tal manera que fue beneficiado con una medida humanitaria que le permitió ser sometido a varias intervenciones quirúrgica. En la actualidad sigue siendo un paciente oncológico que, además, padece de graves crisis de hipertension debido a las secuelas de las quimio y radioterapias que recibió", informó Nava Urdaneta desde el exilio.

El día miércoles 9 de octubre, durante el programa número 498 “Con el mazo dando”, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, indicó:

"Nos informa nuestro patriota cooperante, el chofer de Bella Vista: Rosales anda muy preocupado por la detención de sus escoltas porque eso tiene mucho que ver con la también detención de José Sánchez, alias Mazuco. Resulta que Mazuco anda hasta el cuello en los planes de desestabilización paramilitar y también tenía comunicación directa con Iván Simonovis, alias el venado come prima".

Hasta los momentos se desconocen las causas que motivaron estas arbitrarias detenciones. Y al parecer Sánchez Montiel y Buzzetta Pacheco ya fueron imputados por los delitos de terrorismo y conspiración, pero no se tiene certeza de cuál es el tribunal de la causa puesto que ninguno de los dos ha tenido la oportunidad de designar abogados privados o conocer el fiscal del Ministerio Público que formuló la acusación.

De acuerdo al más reciente balance ofrecido por la organización no gubernamental Foro Penal, a la fecha 823 personas (772 hombres y 101 mujeres) se encuentran presos en Venezuela por razones políticas.

Sánchez Montiel y Buzzetta Pacheco forman parte de esa lamentable lista de personas que han sido aprehendidas sin motivos aparentes. Ambos fueron detenidos sin orden judicial, sin cometer flagrantemente un delito y sin haber sido citados previamente por un tribunal de la República o conocer que cursaba una investigación penal en su contra.

Buzzetta Pacheco ni siquiera tiene militancia política y no participa en protestas ni actos partidistas. Su vida, antes de ser detenido, transcurría entre actividades comerciales privadas y familiares.

El Internado Judicial Rodeo I se encuentra ubicado en el estado Miranda, es decir, a más de 900 kilómetros de la residencia de ambos. Esta situación se traduce en la posibilidad de no recibir visitas, alimentos, medicinas, ropa, calzado y productos de aseo personal con la frecuencia necesaria.

Condiciones inhumanas

Con frecuencia familiares de presos políticos y organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, denuncian las precarias condiciones en las cuales se encuentra actualmente el Internado Judicial Rodeo I, sobre todo el área, denominada SESMAS, donde recluyen a los detenidos por razones políticas.

Por el ejemplo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos utiliza frecuentemente sus cuentas en las redes sociales para señalar que en este lugar los detenidos sufren aislamiento prolongado, mala alimentación, falta de agua potable y atención médica adecuada.

Sánchez Montiel y Buzzetta Pacheco no han sido la excepción, al igual que otros tantos, han tenido que padecer dichas carencias, por lo tanto, la vida de ambos corre peligro.

Trayectoria

José Sánchez "Mazuco" se desempeñó como Secretario de Defensa y Seguridad Ciudadana del estado Zulia durante la gestión del gobernador Manuel Rosales (2000-2008). Posteriormente, encontrándose detenido, fue electo diputado principal a la Asamblea Nacional por el partido Un Nuevo Tiempo (2011-2016) y luego diputado suplente para el período 2016-2021. Cabe mencionar que este lunes 29 de septiembre cumplió 66 años de edad.

Al culminar la diputación Sánchez Montiel se dedicó a las actividades comerciales privadas y tal como se aprecia en sus redes sociales (@mazucooficial) a la vida religiosa como devoto de la Virgen de Chiquinquirá y de Emaús Perpetuo Socorro.