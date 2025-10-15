NTN24
Miércoles, 15 de octubre de 2025
Benjamín Netanyahu

Tras liberación de rehenes en Gaza, Netanyahu vuelve al tribunal en su proceso por presunta corrupción

octubre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - Foto de AFP
El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió el lunes en el Parlamento israelí un indulto para Netanyahu, acusado de corrupción, fraude y abuso de confianza en tres casos distintos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llegó este miércoles al tribunal de Tel Aviv para una nueva audiencia en su proceso por corrupción, abierto en mayo de 2020.

Netanyahu se presentó sonriente, con traje negro y corbata roja, rodeado de varios ministros. La comitiva fue abucheada por un grupo de manifestantes a su llegada a la corte.

Esta nueva audiencia se produce dos días después del intercambio de los últimos rehenes israelíes que seguían con vida en Gaza por casi 2.000 presos palestinos en el marco del alto el fuego impulsado por Washington.

o

Benjamin y Sara Netanyahu, su esposa, están acusados de haber aceptado productos de lujo por valor de más de 260.000 dólares por parte de multimillonarios a cambio de favores políticos.

En otros dos casos, Netanyahu está acusado de intentar negociar una cobertura más favorable en dos medios de comunicación israelíes.

Netanyahu siempre ha negado haber cometido ningún delito y ha repetido que es víctima de una conspiración política para apartarlo del poder.

Durante su mandato actual, que comenzó a finales de 2022, Netanyahu propuso amplias reformas judiciales que, según sus rivales, buscaban debilitar el poder de los tribunales.

Este intento desencadenó protestas masivas que se disiparon con el estallido de la guerra en Gaza provocada por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

