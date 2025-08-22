Trinidad Y Tobago arresta a 15 venezolanos en redadas contra la migración ilegal

Once hombre y cuatro mujeres de nacionalidad venezolana fueron detenidos durante operativos de inmigración en Trinidad y Tonago este jueves.

VEA TAMBIÉN Trinidad y Tobago usará la "fuerza letal" contra embarcaciones procedentes de Venezuela tras acusaciones de Maduro o

Según detalles reseñados por EFE las detenciones se realizaron en los distritos de Cedar Hill Village y Princes Town, en un despliegue dirigido por la Unidad de Investigaciones de Inmigración, como parte de un plan para detener a migrantes que hayan entrado al país de manera ilegal.

Previo a estos arrestos, las autoridades trinitenses habían llevado a cabo un operativo similar entre el 10 y 11 de julio pasado, cuando detuvieron a otros 11 venezolanos, siete hombres y cuatro mujeres.

Una jueza local le impuso a diez de los once inmigrantes una fianza de 10.000 dólares, mientras que al restante lo sentenció a 30 días de cárcel.