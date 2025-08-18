Venezolana podría enfrentar hasta 20 años de cárcel por homicidio involuntario de una cadete en Estados Unidos

Homicidio involuntario, fue el delito por el que fue formalmente acusada este lunes la venezolana Daikerlyn Alejandra González González, tras embestir con una moto de agua a la cadete de a Fuerza Aérea de Estados Unidos, Ava Moore, quien falleció a causa de las heridas generadas en el incidente de mayo de 2025.

Sobre la venezolana de 21 años de edad recae un delito grave de segundo grado, que pudiera acarrear 20 años de cárcel y una multa de al menos 10.000 dólares.

Por el mismo caso, su compañero, Maikel Alexander Coello Perozo, de 21 años también enfrenta cargos judiciales al intentar obstaculizar la detención de González González y ayudarla a escapar de la escena del crimen.

Dos días después, el 28 de mayo, las autoridades de Dallas, Texas, detuvieron a los dos ciudadanos venezolanos.

Según las autoridades, González condujo la moto de agua a alta velocidad, chocó contra la víctima que se transportaba en un kayak hacia la Academia de la Fuerza Aérea.

La cadete fue rescatada en la orilla del lago y trasladada a un hospital cercano, donde falleció por un traumatismo craneal severo.

El abogado de la familia de Ava Moore señaló que llevarán a cabo una investigación independiente en torno a las políticas de patrullaje acuático, los protocolos de cumplimiento y las medidas de seguridad a nivel local, estatal y federal.

"Los lagos de Texas pueden ser extremadamente peligrosos sin una supervisión adecuada, y se necesitan reformas significativas para proteger al público y prevenir futuras tragedias. La seguridad en los lagos debe ser una prioridad, no solo durante los días festivos de alto tráfico, sino todos los días", añadió.