"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

En este programa de Razón de Estado se abordan los próximos comicios presidenciales en Bolivia. El 19 de octubre Bolivia enfrenta una encrucijada histórica, elegir la democracia o a caer en el populismo reciclado del Movimiento al Socialismo.

En la próxima elección presidencial, que enfrenta al expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga y a Rodrigo Paz, se juega también el futuro de la democracia en América Latina, según Dionisio Gutiérrez.

Orlando Avendaño, periodista, columnista y escritor venezolano, habló en Razón de Estado de NTN24 sobre el tema.

Según el experto, Paz sería apoyado por el expresidente boliviano Evo Morales, quien se vería beneficiado de un eventual triunfo del candidato.