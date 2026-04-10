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Viernes, 10 de abril de 2026
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Perú

Candidatos presidenciales en Perú cierran campañas de cara a las elecciones que tendrán lugar este domingo

abril 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Con propuestas que incluyen desde la cadena perpetua hasta la pena de muerte, los aspirantes también vincularon el incremento delictivo con la inmigración irregular.

Los candidatos presidenciales de Perú concluyeron sus campañas electorales de cara a la primera vuelta del próximo domingo con un denominador común: la promesa de combatir la inseguridad ciudadana que azota al país.

Con propuestas que incluyen desde la cadena perpetua hasta la pena de muerte, los aspirantes también vincularon el incremento delictivo con la inmigración irregular, tema que ha dominado sus discursos finales.

Entre música, consignas y banderas, los candidatos buscaron convencer a un electorado afectado por la inseguridad y una profunda crisis política que ha resultado en ocho presidentes en la última década.

A pesar del récord de 35 candidatos en contienda, ninguno se perfila para alcanzar la mitad de los votos necesarios, lo que hace inevitable un balotaje en julio. Entre los favoritos figuran Keiko Fujimori, Carlos Álvarez y Rafael López Aliaga.

La líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cerró su campaña en Lima defendiéndose de las críticas y destacando el legado de su padre.

"Keiko es dueña de Machu Picchu, Keiko es dueña de las mineras, me insultaron, Keiko vaga, Keiko mala hija y dijeron hasta Keiko no tiene corazón. Imagínense, yo les digo que mi corazón está lleno de fuerza y de gratitud, gracias a todos ustedes", expresó la candidata.

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jimori, quien se postula por cuarta vez a la presidencia, añadió: "Soy absolutamente consciente que a dónde vamos está el recuerdo, la memoria y la gratitud del mejor presidente del Perú, Alberto Fujimori".

Por su parte, Carlos Álvarez, del partido País para Todos, prometió impulsar la pena de muerte para delincuentes violentos y políticos corruptos.

"Toda policía que use su arma de reglamento, su arma de fuego para eliminar un delincuente, para proteger al ciudadano, yo no lo protesto, yo lo condecoro a esa policía", afirmó.

El candidato agregó: "Voy a luchar hasta el final para que se aplique la pena de muerte en el Perú, el realismo de fragancia, sicario, extorsionador, violador, feminicida, políticos corruptos, que con su acto de corrupción cause la muerte de un ciudadano mínimo, cae en la perpetua".

Entretanto, Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, cerró su campaña en el centro de la capital insistiendo en su propuesta de expulsar extranjeros en situación irregular.

"Primera medida, este 28 de julio, con decreto de presidencia, todo venezolano que no esté al día legal en Perú, se me larga, se va para Venezuela", declaró López Aliaga.

"Vamos a ir de cacería, de cacería, uno por uno, si no tiene papeles, al callao, y al callao barco, y al callao hasta su Venezuela querida", agregó.

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