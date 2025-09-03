Con 62 votos a favor el exdefensor del Pueblo Carlos Camargo fue elegido como nuevo magistrado de la Corte Constitucional en Colombia

Este miércoles la plenaria del Senado de la República de Colombia eligió con 62 votos al exdefensor del Pueblo Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional para el periodo 2025-2033.

Camargo derrotó en la votación a Jaime Humberto Tobar, que no tuvo apoyo, y a María Patricia Balanta (41 votos), apoyada por el oficialismo.

“En sus manos reposan la democracia, la estabilidad institucional y la preservación de la separación de poderes”, dijo Camargo en el hemiciclo antes de que empezara la votación.

El nuevo magistrado será el reemplazo de José Fernando Reyes.

Noticia en desarrollo.