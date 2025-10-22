Fuerte choque en redes entre Gustavo Petro y congresista estadounidense: “Has demostrado ser todo un payaso”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, protagonizó un nuevo enfrentamiento virtual, esta vez, con el congresista republicano estadounidense Carlos A. Gimenez, quien ha sido uno de los legisladores más activos en cuanto a Latinoamérica.

El 'rifirrafe' por la red social X estalló cuando el congresista acusó a Petro de, en una entrevista, amenazar con "derrocar" al presidente Trump, lo que el mandatario colombiano negó.

En varias publicaciones que se dedicaron mutuamente, hubo señalamientos personales y graves acusaciones.

La cronología de la disputa virtual entre Petro y Gimenez:

"El narcoterrorista en jefe de Colombia, Gustavo Petro, acaba de amenazar con “derrocar” al presidente Trump. Las amenazas de Petro deben tomarse en serio: es una amenaza real a la seguridad y protección de nuestro hemisferio", dijo Gimenez el pasado 20 de octubre luego de la entrevista de Petro.

Foto X: @RepCarlos

Posteriormente, algunas horas después del contundente trino de Gimenez, Petro respondió: "Yo no amenazo a Trump, solo dije que Trump cambie su corazón, de defender políticas de muerte en el mundo como el genocidio en Palestina, por políticas de vida. Si no hay ese cambio pues el propio pueblo de los EE. UU. cambiará a Trump, porque no se puede ir al suicidio general".

Ante esto, el legislador republicano subió el tono y acusó a Petro de consumir drogas:

"Señor Petro, no sé si es que la droga que consume le ha dañado el cerebro o si es el afán de protagonismo que tiene. Dices una cosa y luego te contradices. Has demostrado ser todo un payaso que le ha salido muy caro al pueblo de Colombia", señaló.

La disputa virtual no terminó ahí y Petro le contestó: "Siempre el insulto indica el tamaño del cerebro, entre más insulto, menos cerebro".

Foto X: @PetroGustavo

Nuevamente, Gimenez encendió la confrontación y dijo: "Si se trata de tamaña del cerebro, el suyo ya debe estar hueco. No se si será la cocaína o los hongos alucinógenos que lo hace publicar estas sandeces a las 02:00 de la mañana. Debe acudir a un centro de rehabilitación, acá en Estados Unidos le podemos recomendar uno bueno".