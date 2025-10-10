Congreso de Perú destituyó a Dina Boluarte de su cargo como presidente del país

El Congreso de Perú destituyó este viernes a la presidenta Dina Boluarte, tras aprobar el mismo día un juicio político por la severa crisis de inseguridad que atraviesa el país.

Boluarte fue removida del cargo que ejercía desde diciembre de 2022 con 118 votos de los 122 parlamentarios presentes en la sesión.

"En consecuencia ha sido aprobada la vacancia de la presidenta de la República", anunció el jefe del Congreso, José Jerí, en la maratónica sesión. La mandataria se rehusó a ejercer su derecho a la defensa.

Los legisladores peruanos fueron convocados el jueves a una sesión nocturna del Congreso para debatir si avanzaban con el proceso de destitución de la mandataria, una de las líderes más impopulares del mundo, horas después de que bloques políticos pidieron su destitución.

El cese como presidente de Perú de Boluarte se produce en un momento en el que el apoyo a su gestión desde el año pasado rondaba los mínimos históricos de un 2% y un 4%, según encuestas y cuando faltan unos meses para las elecciones presidenciales y para miembros del Congreso programadas para el 12 de abril del 2026.

Este juicio político de destitución podría sumar una nueva rotación de líderes en la nación andina, que ha tenido seis presidentes desde 2018. Cuatro exlíderes están tras las rejas.

Si Boluarte deja el cargo antes de que finalice su mandato en julio próximo, se espera que sea reemplazada por el presidente del también profundamente impopular Congreso peruano, José Jeri, pues Perú actualmente no tiene vicepresidente.