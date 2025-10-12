"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

América Latina se encuentra en la encrucijada de seguir atrapada en el estatismo y populismo que distorsionan incentivos, fomentan clientelismo y condenan a sus pueblos a la pobreza, o recuperar el camino de la libertad con mercados abiertos y respeto a la propiedad.

El populismo, según estudios, provoca aumento de deuda pública acompañada de inflación y crisis económica recurrente, tal como se ha visto en varias naciones de la región, que aprende que la libertad y la democracia republicana son el modelo mientras el crimen organizado se aprovecha de la debilidad de sus Estados y promueve un populismo autoritario.

Enrique Ghersi, abogado especialista en la economía del derecho, director de una de las firmas legales más importantes de Perú, profesor universitario con doctorado honoris causa y miembro de importantes instituciones, habló en el programa Razón de Estado de NTN24 sobre este tema, que ha impactado, entretanto, a países como Argentina.

"La construcción de una democracia y un Estado de derecho es básicamente un proceso evolutivo, donde va a haber siempre confrontación y al final de lo que se trata es de avanzar, buscar limitar el poder a través de la ley. Diría yo que esa es la esencia del propósito democrático", explicó Ghersi.

El abogado especialista aseguró que millones de votantes terminan inclinándose por la ruleta populista en la actualidad debido a que "creen más en su imaginación que en la realidad", pero aclaró que "no todo populismo ha sido malo", pues han existido líderes que, utilizando esa tendencia política, contribuyen al bien común, al desarrollo social y al progreso económico.

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica", consideró Ghersi, que profundizó indicando que existen elementos sociales en la región que tienen una importancia gravitante sobre todo en países que han alcanzado "una cierta normalidad económica" como en el caso de Ecuador, Perú y Chile, donde han combatido con éxito algunos problemas de inflación.