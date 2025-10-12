NTN24
Domingo, 12 de octubre de 2025
Domingo, 12 de octubre de 2025
Latinoamérica

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

octubre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Razón de Estado
Enrique Ghersi, abogado y profesor universitario, dijo en el programa Razón de Estado de NTN24 que la democracia debe "buscar limitar el poder a través de la ley".

América Latina se encuentra en la encrucijada de seguir atrapada en el estatismo y populismo que distorsionan incentivos, fomentan clientelismo y condenan a sus pueblos a la pobreza, o recuperar el camino de la libertad con mercados abiertos y respeto a la propiedad.

El populismo, según estudios, provoca aumento de deuda pública acompañada de inflación y crisis económica recurrente, tal como se ha visto en varias naciones de la región, que aprende que la libertad y la democracia republicana son el modelo mientras el crimen organizado se aprovecha de la debilidad de sus Estados y promueve un populismo autoritario.

o

Enrique Ghersi, abogado especialista en la economía del derecho, director de una de las firmas legales más importantes de Perú, profesor universitario con doctorado honoris causa y miembro de importantes instituciones, habló en el programa Razón de Estado de NTN24 sobre este tema, que ha impactado, entretanto, a países como Argentina.

"La construcción de una democracia y un Estado de derecho es básicamente un proceso evolutivo, donde va a haber siempre confrontación y al final de lo que se trata es de avanzar, buscar limitar el poder a través de la ley. Diría yo que esa es la esencia del propósito democrático", explicó Ghersi.

El abogado especialista aseguró que millones de votantes terminan inclinándose por la ruleta populista en la actualidad debido a que "creen más en su imaginación que en la realidad", pero aclaró que "no todo populismo ha sido malo", pues han existido líderes que, utilizando esa tendencia política, contribuyen al bien común, al desarrollo social y al progreso económico.

o

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica", consideró Ghersi, que profundizó indicando que existen elementos sociales en la región que tienen una importancia gravitante sobre todo en países que han alcanzado "una cierta normalidad económica" como en el caso de Ecuador, Perú y Chile, donde han combatido con éxito algunos problemas de inflación.

Temas relacionados:

Latinoamérica

Democracia

Analista

Expertos

Entrevistas NTN24

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué representa para la lucha por la democracia en Venezuela el Nobel de Paz a María Corina Machado?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se siente miedo y ansiedad en la comunidad": especialista sobre tensión en Chicago ante redadas del ICE contra inmigrantes

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Al menos cinco personas resultaron heridas luego de que un helicóptero se estrellara en una concurrida avenida de California

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

Israelíes felicitan a María Corina Machado por su Premio Nobel de Paz: “ha hecho cosas muy buenas para su país y el resto del mundo”

Felipe Calderón, expresidente de México - Foto: EFE
María Corina Machado

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Expresidente de Costa Rica, Laura Chinchilla | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

“Que esto se convierta en un mensaje para redoblar los esfuerzos, que Venezuela merece para recuperar su democracia”: Laura Chinchilla sobre Premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Magalli Meda, jefe de campaña de María Corina Machado y rescatada de la embajada de Argentina en Caracas - Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

"Este premio le da una fuerza increíble a la causa venezolana": Magalli Meda sobre el Premio Nobel a María Corina Machado

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz, y Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"No es un reconocimiento a su persona, sino a todos los venezolanos por su resistencia": Edmundo González sobre Premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado

Más de Política

Ver más
Miguel Uribe Londoño y Gustavo Petro | Foto AFP
Colombia

“Está entorpeciendo la justicia, ¿a qué le teme?”: Miguel Uribe Londoño acusa a Petro de retrasar la investigación por el asesinato de su hijo

Rodrigo Paz y Jorge Quiroga (EFE)
Bolivia

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Zelenski y Trump se reúnen en la ONU - Foto AFP
Donald Trump

Zelenski y Trump se reúnen en la ONU para discutir la guerra en Ucrania y estrategias contra Rusia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Entrenamiento de selección para Eliminatorias - Foto EFE
Mundial 2026

Selección se debate por quién debe ser su 9 en el Mundial 2026 ante la ausencia de un referente por primera vez en siete años

Nuevo aniversario del ataque de Hamás contra Israel - AFP
Israel - Hamás

"El día más horrible que ha visto el Estado de Israel": Dr. Samuel Moscovici recuerda en NTN24 las atrocidades del ataque de Hamás tras cumplirse dos años

LeBron James | Foto: EFE
LeBron James

LeBron James reveló el momento en el que se dio cuenta de su grandeza dentro de la cancha: “estaba haciendo cosas que no había hecho el verano anterior”

Menor migrante - Foto de referencia Canva/ Donald Trump - Foto AFP
Deportaciones

Juez federal bloquea plan de Trump que buscaba deportar menores de un país latinoamericano desde Estados Unidos

Feminicidio

Utopix alerta que Venezuela podría registrar un centenar de feminicidios en 2025

Laidy Gómez - Bernal
Oposicion venezolana

Así fue la audiencia donde una exgobernadora opositora del Táchira pidió perdón a Freddy Bernal tras un juicio de cuatro años

Richard Ríos, jugador del Benfica / FOTO: EFE
Champions League

El colombiano que se destacó en el partido de Champions League entre Benfica y Qarabag; no fue Richard Ríos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda