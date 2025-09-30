"El populismo es la democracia de los ignorantes": Fernando Savater analiza cómo detener algunas tendencias políticas de América Latina

Fernando Savater, catedrático, escritor y filósofo español, habló en el programa La Mañana de NTN24 sobre cómo detener o hacer contrapeso a los populismos en América Latina.

"El populismo es la democracia de los ignorantes, entonces si sacamos a la gente de la gente de la ignorancia, yo creo que exigirán una democracia mucho más auténtica y mejor basada que la del populismo", dijo Savater.

El escritor además se refirió a la dictadura de Cuba indicando que no veía un futuro positivo, pues se está quedando "petrificada en su régimen", a diferencia de la situación que viven otros países de la región.

"No veo cuál puede ser en este momento la solución de Cuba, alguna habrá, esperemos que no sea, desde luego, una salida sangrienta porque eso nunca mejora las cosas, pero es preocupante", agregó.

Sobre el presidente estadounidense Donald Trump, Savater dijo que era una figura "extravagante" dentro de la política actual con una forma de comportarse poco parecida a los jefes de Estado "a los que estamos acostumbrados".

"El problema de la inmigración lo trata como suele tratar los problemas (…) hay cosas sobre la migración que hay que replantearse y estudiar, pero la solución no es 'cojamos a todos los inmigrantes que llevan trabajando y aportando al país para lanzarlos a la nada', no se sabe adónde", agregó.

Savater cree importante no tomar literalmente lo que dice el mandatario republicano en sus pronunciamientos, pues en la práctica su administración resulta no ser igual de extremista a como se puede interpretar según lo que dice.

"Si hubiéramos tomado al pie de la letra todo lo que ha dicho Trump tanto en su primer mandato como en este, estaríamos ahora mucho más horrorizados de lo que estamos. Nos ha demostrado que muchas veces hablando dice barbaridades y luego en la práctica la cosa cambia y es bastante menos exagerado", concluyó.