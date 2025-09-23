"El camino al diálogo no se le debe cerrar a Venezuela": Lula da Silva criticó en la Asamblea General de la ONU el despliegue militar estadounidense en el Caribe

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sin hacer referencia exacta al despliegue militar estadounidense en el Caribe Sur, instó a mantener abierto el diálogo con Venezuela durante su discurso en la Asamblea General de la ONU que se lleva a cabo en Nueva York.

Durante su intervención en el organismo multilateral, el mandatario brasileño se refirió al incesante despliegue militar de la administración de Donald Trump en aguas cercanas a Venezuela que amenaza al régimen de Nicolás Maduro.

Lula comenzó destacando que la región de Latinoamérica “es un continente libre de armas de destrucción masiva, sin conflictos étnicos ni religiosos”.

En ese sentido, calificó de “preocupante” comparar delincuencia con terrorismo. “La comparación entre delincuencia y terrorismo es preocupante. La manera más eficaz de luchar contra el narcotráfico es cooperar para reprimir el lavado de dinero y constreñir el comercio de armas”

A su vez, cuestionó el uso de la fuerza en contextos donde no existen conflictos armados.

“El uso de la fuerza letal en situaciones que no constituyen conflictos armados es ejecutar a alguien sin juicio”, declaró.

“En otras regiones del planeta ya ha habido intervenciones que han causado más daño de lo previsto con consecuencias humanitarias graves”, alertó.

Por último, subrayó que “el camino al diálogo no se le debe cerrar a Venezuela”.

Cabe recordar que en los últimos días el mismo Nicolás Maduro ha solicitado un diálogo con Donald Trump a través de una carta enviada a principios de septiembre, según oficializó el mismo régimen. No obstante, este lunes la Casa Blanca aseguró que la misiva estaba llena de “mentiras” y dejó en claro que su postura no cambiará.

“Hemos visto la carta, francamente tenía una lista de mentiras”, aseguró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, este lunes.

A su vez, advirtió que la postura del presidente Donald Trump y su administración no cambiará por los pedidos de Maduro.

“La posición del Ejecutivo sobre Venezuela no ha cambiado”, indicó.

Al mismo tiempo, advirtió que la administración federal continuará trabajando para impedir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos en el Caribe.

“El presidente Trump está dispuesto a usar todos los medios necesarios para ponerle freno al tráfico de drogas ilegales del régimen de Venezuela”, declaró. “Pensamos que el régimen de Maduro es ilegítimo”, resaltó.