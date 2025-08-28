NTN24
Jueves, 28 de agosto de 2025
La Mañana

“Ambos personajes son polémicos y muy criticados”: analista tras pelea entre legisladores en el Congreso de México

agosto 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El periodista José María León Lara, desde México, explicó en el programa La Mañana de NTN24 las diferencias políticas que tienen estos dos personajes.

El 27 de agosto, durante una sesión en el Congreso de México destinada a debatir el despliegue de Estados Unidos para combatir a los carteles del narcotráfico en América Latina, se produjo un bochornoso enfrentamiento entre dos figuras políticas clave.

o

Tras tres horas de discusión y con la sesión declarada concluida, el senador opositor Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, subió a la mesa principal para protestar por no haber recibido turno de palabra. Su reclamo fue dirigido a Gerardo Hernández Noroña, presidente del Senado y aliado del gobierno de Claudia Sheinbaum. Lo que comenzó con empujones escaló rápidamente a un intercambio físico.

En rueda de prensa, Hernández Noroña negó haber iniciado la agresión y calificó el incidente como un hecho sin precedentes en la historia legislativa del país: “Yo no le lancé un solo golpe a Alejandro Moreno, mi actitud fue firme pero defensiva”.

Por su parte, Moreno acusó al presidente del Senado de provocar el enfrentamiento y aseguró en sus redes sociales que “no fue un accidente, ni un forcejeo, sino una clara provocación directa”.

El periodista José María León Lara, desde México, explicó en el programa La Mañana de NTN24 que Hernández Noroña, político de larga trayectoria en la izquierda, suele confrontar a la oposición con dureza y faltas de respeto. Por otro lado, calificó a Moreno de ser un personaje polémico.

Según León, la negativa de Hernández Noroña a darle la palabra a Moreno podría estar vinculada a denuncias en su contra de la oposición sobre el origen del patrimonio, que incluye una casa valorada en 12 millones de pesos y sospechas de desvío de recursos.

Noroña tiene una casa con un valor de 12 millones de pesos … ha sido una tormenta en la cual han tratado de sacar la verdad respecto de donde saco ese dinero Noroña y la oposición lo ha señalado como desvió de recursos”, indicó.

o

Finalmente, León resaltó que “ambos personajes son polémicos y son muy criticados por el oficialismo, como por la oposición, ayer demostraron sus verdaderos colores, sin respetar el recinto parlamentario”. Además, subrayó la cercanía política de Hernández Noroña con Nicolás Maduro.

