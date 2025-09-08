NTN24
Lunes, 08 de septiembre de 2025
Lunes, 08 de septiembre de 2025
Alcalde

"Ellos no le están quitando la dirección de las relaciones internacionales": expresidente de la Corte Suprema sobre viaje de alcaldes de Cali y Medellín a Washington

septiembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Jaime Arrubla Paucar, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, conversó sobre el viaje de los alcaldes de Cali y Medellín a Washington.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó la visita que hicieron los alcaldes de Cali y Medellín a Washington asegurando que ambos podrían estar violando la Constitución al representar al país sin autorización del gobierno nacional.

Para analizar este tema, Jaime Arrubla Paucar, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado afirmó que: “Hay que ver a lo que van. Si van a usurpar funciones del presidente de la República si es anticonstitucional, pero yo no creo que ninguno de los alcaldes de las principales ciudades del país vaya con el propósito de usurpar una función que le corresponde al presidente”.

o

Y añadió que “nadie le está discutiendo al presidente (Petro) que él dirige las relaciones internacionales. Nadie le está discutiendo que él es el director de la fuerza pública de Colombia”.

El expresidente de la Corte Suprema explicó que el viaje de los alcaldes no es ningún problema y que “tampoco es cierto que le tengan que pedir permiso al presidente de la República para salir del país a ir a cumplir una misión que les interesa”.

“Ellos no le están quitando la dirección de relaciones internacionales, los alcaldes como líderes regionales fueron a enterarse de qué es lo que está pasando de primera mano”, puntualizó.

Y comentó que desde el gobierno de Petro “no pueden, so pretexto de asustar con la usurpación de funciones públicas, impedir que los alcaldes vayan en nombre de sus poblaciones a ver qué es lo que pasa y como nos están percibiendo”.

Arrubla reiteró que los alcaldes no abandonaron sus cargos porque “están en una función y de seguro sus consejos municipales les autorizaron salir a cumplir esa función y es explicar afuera lo qué está pasando en el país”.

Temas relacionados:

Alcalde

Gobierno de Colombia

Gustavo Petro

Federico Gutiérrez

Washington

Cali

Medellín

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es un acto de torpeza inenarrable y que le va a pasar factura al régimen": consultor de seguridad y exasesor de la Casa Blanca analizan sobrevuelo de aviones venezolanos a buque estadounidense

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Ellos no le están quitando la dirección de las relaciones internacionales": expresidente de la Corte Suprema sobre viaje de alcaldes de Cali y Medellín a Washington

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Alcaldes de Colombia visitan capital de Estados Unidos en medio de una eventual descertificación y las críticas de Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Se puede ser santo en pleno siglo XXI o es la santidad algo de pocos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Rescatan a 27 de los 72 militares colombianos secuestrados en zona controlada por guerrilleros, informó el Ejército

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Expertos analizan consecuencias y significado de visita del secretario de Guerra de Estados Unidos a flota desplegada en El Caribe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (AFP)
España

Gobierno español anuncia medidas "para detener el genocidio en Gaza" e Israel responde acusando a Pedro Sánchez de "antisemita"

Agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) - Foto de referencia: EFE
Donald Trump

Estados Unidos estaría evaluando designar a la DGCIM de Venezuela como organización terrorista

Manifestaciones a favor de Jair Bolsonaro en Brasil / FOTO: EFE
Jair Bolsonaro

Miles de seguidores de Jair Bolsonaro salieron a las calles de Brasil para manifestarle su apoyo y exigir su amnistía

Donald Trump | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Una cosa es la guerra contra los carteles y otra contra un presidente": analista sobre posible ataque de EE.UU. en territorio venezolano

Vacunación contra el sarampión en India - Foto: EFE
Vacunas

Alerta en Estados Unidos por medida propuesta en Florida que busca quitar la obligatoriedad de las vacunas

Más de Política

Ver más
Henrique Capriles, político venezolano - Foto: EFE
Henrique Capriles

"Me he convertido en el saco donde todo el mundo golpea para pagar su frustración": dirigente político venezolano Henrique Capriles

Vladimir Putin y Donald Trump se reúnen en Alaska - Foto: EFE
Donald Trump

"Trump se ha convencido de muchas de las argumentaciones que le ha presentado Putin": experta en seguridad analiza el encuentro entre ambos mandatarios en Alaska

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, y Vladimir Putin, presidente de Rusia - Fotos: EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

¿Qué tan factible es una reunión entre Putin y Zelenski para negociar la paz entre Rusia y Ucrania?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia - Foto: Noticias RCN
Epa Colombia

Defensa de 'Epa Colombia' llegó a un acuerdo con el Ministerio de Justicia para trasladar a la influencer a otra prisión en Bogotá para salvaguardar su seguridad

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka en Cincinnati (AFP)
Aryna Sabalenka

Tenista sorprendió a Aryna Sabalenka y le propinó su derrota más abultada en dos años desde partido en el que también le pasó por encima

Roxana Díaz, actriz venezolana - Foto: Instagram
Actriz

La actriz venezolana Roxana Díaz habló de la persona que filtró su video íntimo: "Fue una seguidilla de nunca acabar, no tuve ayuda profesional"

David González - técnico de Millonarios - Foto EFE
Fútbol

Millonarios despidió al último técnico que dirigió a Falcao García: "La situación era insostenible"

Chevron

Venezuela exportará el primer buque de crudo a EE.UU. bajo la nueva licencia Chevron

Shakira y Belinda - Foto EFE
Shakira

Así fue la reacción de Shakira tras ver que Belinda se le arrodilló en vivo frente a ella durante un concierto en México

Mario Yepes, exfutbolista y entrenador colombiano - Fotos: EFE / X
Selección Colombia

El colombiano Mario Alberto Yepes reveló 11 años después la verdad detrás de su gol anulado en el Mundial 2014 ante Brasil

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal