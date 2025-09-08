"Ellos no le están quitando la dirección de las relaciones internacionales": expresidente de la Corte Suprema sobre viaje de alcaldes de Cali y Medellín a Washington

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó la visita que hicieron los alcaldes de Cali y Medellín a Washington asegurando que ambos podrían estar violando la Constitución al representar al país sin autorización del gobierno nacional.

Para analizar este tema, Jaime Arrubla Paucar, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado afirmó que: “Hay que ver a lo que van. Si van a usurpar funciones del presidente de la República si es anticonstitucional, pero yo no creo que ninguno de los alcaldes de las principales ciudades del país vaya con el propósito de usurpar una función que le corresponde al presidente”.

Y añadió que “nadie le está discutiendo al presidente (Petro) que él dirige las relaciones internacionales. Nadie le está discutiendo que él es el director de la fuerza pública de Colombia”.

El expresidente de la Corte Suprema explicó que el viaje de los alcaldes no es ningún problema y que “tampoco es cierto que le tengan que pedir permiso al presidente de la República para salir del país a ir a cumplir una misión que les interesa”.

“Ellos no le están quitando la dirección de relaciones internacionales, los alcaldes como líderes regionales fueron a enterarse de qué es lo que está pasando de primera mano”, puntualizó.

Y comentó que desde el gobierno de Petro “no pueden, so pretexto de asustar con la usurpación de funciones públicas, impedir que los alcaldes vayan en nombre de sus poblaciones a ver qué es lo que pasa y como nos están percibiendo”.

Arrubla reiteró que los alcaldes no abandonaron sus cargos porque “están en una función y de seguro sus consejos municipales les autorizaron salir a cumplir esa función y es explicar afuera lo qué está pasando en el país”.