NTN24
Sábado, 13 de diciembre de 2025
Sábado, 13 de diciembre de 2025
Estados Unidos

Enviado especial de Estados Unidos se reunirá con Zelenski y dirigentes europeos en Berlín

diciembre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
El presidente de Ucrania advirtió el sábado que Rusia "sigue teniendo como objetivo destruir" Ucrania.

El enviado especial estadounidense Steve Witkoff se reunirá este fin de semana con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y otros dirigentes europeos en Berlín, mientras Washington presiona para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra con Rusia.

Antes de la reunión, Zelenski advirtió el sábado que Rusia "sigue teniendo como objetivo destruir" Ucrania, después de que Kiev afirmara que ataques "masivos" rusos contra instalaciones energéticas durante la noche habían dejado sin electricidad a miles de personas en todo el país.

Moscú dijo haber atacado instalaciones ucranianas con misiles balísticos hipersónicos en represalia por ataques ucranianos.

"Es importante que todo el mundo vea ahora lo que está haciendo Rusia, cada paso que dan para aterrorizar a nuestro pueblo (...) porque está claro que no se trata de poner fin a la guerra. Siguen teniendo como objetivo destruir nuestro Estado e infligir el máximo dolor a nuestro pueblo", declaró el presidente ucraniano en X.

El presidente Donald Trump reveló el mes pasado un plan de paz criticado por favorecer las principales exigencias de Moscú, entre ellas que Ucrania le ceda territorios cruciales.

o

El magnate ha intensificado la presión sobre Kiev para llegar a un acuerdo, al tiempo que funcionarios ucranianos aseguran que enviaron a Washington un plan actualizado basado en la propuesta original de 28 puntos.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó el viernes que Witkoff se reuniría con Zelenski y los dirigentes europeos durante el fin de semana para discutir el estado de las negociaciones de paz.

El gobierno alemán había anunciado que el lunes acogerá a los mandatarios, incluidos los jefes de la Unión Europea (UE) y de la OTAN, pocas horas después de que Zelenski asista a un foro empresarial germano-ucraniano con el canciller Friedrich Merz.

El viernes se conoció que la idea de una adhesión rápida de Ucrania a la UE ya figura en la última versión de un plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra, que empezó con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Europeos y ucranianos también exigen a los estadounidenses "garantías de seguridad" antes de cualquier negociación territorial en el este de Ucrania ocupado por tropas rusas, dijo la presidencia francesa el viernes.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Donald Trump

Volodímir Zelenski

Berlín

Rusia

Ucrania

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Somos la generación mejor preparada en nuestra historia para conquistar la libertad": María Corina Machado

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Venezuela, la Virgen de Guadalupe y María Corina Machado, la reflexión que deja sacerdote por la celebración católica del 12 de diciembre

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así funciona el FIFA Pass, el innovador proceso para acelerar la entrada a EE. UU. para el Mundial 2026

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Así fue la odisea que vivió María Corina Machado para salir de la clandestinidad y llegar a Oslo a recibir el Nobel de Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Colombia estaría en la mira de la Operación Lanza del Sur de EE. UU. tras las declaraciones de Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: NTN24
María Corina Machado

"Somos la generación mejor preparada en nuestra historia para conquistar la libertad": María Corina Machado

José Antonio Kast, candidato presidencial chileno (AFP)
Elecciones en Chile

¿Giro a la derecha en Chile? José Antonio Kast se perfila como el favorito para la segunda vuelta electoral del domingo

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz 2025, concedió entrevista a NTN24 en Oslo, Noruega - Foto NTN24
María Corina Machado, Nobel de Paz

"El régimen de Maduro está en sus últimos tiempos y va a salir con o sin negociación": María Corina Machado en NTN24

Donald Trump y Gustavo Petro (AFP)
Gobierno de Colombia

¿Colombia estaría en la mira de la Operación Lanza del Sur de EE. UU. tras las declaraciones de Trump?

Bryan Stern, veterano de guerra y fundador de la organización Grey Bull Rescue, reveló a NTN24 que la extracción de María Corina Machado de Venezuela fue la operación más arriesgada de su carrera.
María Corina Machado, Nobel de Paz

"No le pedimos permiso a nadie; no respondemos ante nadie": hablamos con el líder del operativo de rescate de María Corina Machado

Más de Política

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump asegura que intervendrá en el conflicto Camboya-Tailandia: "¿Quién más podría decir: 'Voy a hacer una llamada y detener una guerra entre dos países poderosos'?"

Nicolás Maduro y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Régimen de Maduro

Trump habría rechazado propuesta con la que Maduro buscaría quedarse dos años más en el poder, según The New York Times

Foto de referencia (AFP)
Honduras

Trump acusa al CNE de Honduras de intentar cambiar los resultados de las elecciones: "Si lo hacen, se armará un escándalo"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Luisa Restrepo en On The Road
On the Road

La vida y evolución de Luisa Restrepo: disciplina, intuición y un sueño que cambió su futuro

TPS venezolanos | Foto Canva
Ponte al Día

¿Estamos cerca del fin del TPS para los venezolanos? Un abogado de inmigración aclara qué viene y quiénes mantienen protección hasta 2026

Peter Greene, reconocido actor de 'La Máscara' y 'Tiempos Violentos' - AFP
Fallecimiento

Falleció a los 60 años Peter Greene, reconocido actor de 'La Máscara' y 'Tiempos Violentos'

Cristiano Ronaldo y Neymar - Foto AFP/ Foto: captura de video de X: @United_Coverage
Cristiano Ronaldo

Reviven video "perdido en internet" de Cristiano Ronaldo haciendo jugadas inéditas con Neymar en plena fiesta privada

Airbus A320 | Foto: AFP
Aerolíneas

Crisis mundial por la cancelación de vuelos por problemas en el software de aeronaves Airbus A320

María Corina Machado - Tarek William Saab (EFE)
María Corina Machado

¿Está en peligro María Corina Machado tras la amenaza del régimen de declararla "prófuga" si viaja a recibir el Nobel de Paz?

Lionel Messi y Luis Suárez (EFE)
Lionel Messi

Equipo de Luis Suárez y Lionel Messi salió campeón y jugará la próxima temporada en la tercera división del fútbol de Uruguay

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre