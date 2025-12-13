Enviado especial de Estados Unidos se reunirá con Zelenski y dirigentes europeos en Berlín

El enviado especial estadounidense Steve Witkoff se reunirá este fin de semana con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y otros dirigentes europeos en Berlín, mientras Washington presiona para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra con Rusia.

Antes de la reunión, Zelenski advirtió el sábado que Rusia "sigue teniendo como objetivo destruir" Ucrania, después de que Kiev afirmara que ataques "masivos" rusos contra instalaciones energéticas durante la noche habían dejado sin electricidad a miles de personas en todo el país.

Moscú dijo haber atacado instalaciones ucranianas con misiles balísticos hipersónicos en represalia por ataques ucranianos.

"Es importante que todo el mundo vea ahora lo que está haciendo Rusia, cada paso que dan para aterrorizar a nuestro pueblo (...) porque está claro que no se trata de poner fin a la guerra. Siguen teniendo como objetivo destruir nuestro Estado e infligir el máximo dolor a nuestro pueblo", declaró el presidente ucraniano en X.

El presidente Donald Trump reveló el mes pasado un plan de paz criticado por favorecer las principales exigencias de Moscú, entre ellas que Ucrania le ceda territorios cruciales.

VEA TAMBIÉN Ucrania dice que un ferri de país de la OTAN y potencia militar resultó dañado tras un reciente ataque ruso o

El magnate ha intensificado la presión sobre Kiev para llegar a un acuerdo, al tiempo que funcionarios ucranianos aseguran que enviaron a Washington un plan actualizado basado en la propuesta original de 28 puntos.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó el viernes que Witkoff se reuniría con Zelenski y los dirigentes europeos durante el fin de semana para discutir el estado de las negociaciones de paz.

El gobierno alemán había anunciado que el lunes acogerá a los mandatarios, incluidos los jefes de la Unión Europea (UE) y de la OTAN, pocas horas después de que Zelenski asista a un foro empresarial germano-ucraniano con el canciller Friedrich Merz.

El viernes se conoció que la idea de una adhesión rápida de Ucrania a la UE ya figura en la última versión de un plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra, que empezó con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Europeos y ucranianos también exigen a los estadounidenses "garantías de seguridad" antes de cualquier negociación territorial en el este de Ucrania ocupado por tropas rusas, dijo la presidencia francesa el viernes.