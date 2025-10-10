NTN24
Viernes, 10 de octubre de 2025
Perú

Expresidente peruana Dina Boluarte descarta buscar asilo tras su destitución

octubre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Dina Boluarte, presidenta de Perú (EFE)
La exmandataria de 63 años reapareció frente a su vivienda para desmentir rumores de la prensa sobre su supuesta intención de refugiarse en otro país.

La expresidente peruana Dina Boluarte, destituida por el Congreso en un juicio político exprés, descartó este viernes que planee solicitar asilo, pese a las investigaciones que le abrió la fiscalía por presunto lavado de activos y otro delito.

Se ha "estado indicando a través de los medios de comunicación (...) que había buscado un asilo. Nada de ello es cierto", afirmó ante los periodistas.

En la madrugada de este viernes, Boluarte fue removida del cargo que ocupaba desde diciembre de 2022, tras ser sometida a un juicio político por "permanente incapacidad moral".

El Congreso peruano destituyó esta madrugada a Boluarte en un juicio político relámpago motivado por la crisis de inseguridad y nombró en su lugar al hasta ahora jefe del legislativo, José Jerí.

En un comunicado, el Ministerio Público explicó que el pedido a la justicia "busca asegurar la presencia de Boluarte durante el desarrollo del proceso penal y prevenir una eventual fuga del territorio nacional".

o

La fiscalía solicitó 36 meses y 18 meses de prohibición de salida del país debido a dos casos en los que se investiga a Boluarte, uno por lavado de activos y otro por "negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo".

En la primera investigación, Boluarte fue asociada a un caso por lavado de activos durante la campaña electoral de 2021, cuando fue candidata a la vicepresidencia junto con Pedro Castillo, quien fue electo por el partido Perú Libre, liderado por Vladimir Cerrón.

Apenas perdió el fuero, la fiscalía pidió este viernes a la justicia que prohíba a la expresidente Dina Boluarte salir del país mientras es investigada por los delitos de negociación incompatible con su cargo y lavado de activos.

Boluarte accedió a la presidencia en diciembre de 2022 tras la destitución y encarcelamiento de Castillo.

Según la fiscalía, Cerrón recibió "activos provenientes de la organización criminal Los Dinámicos del Centro".

En otro caso, Boluarte "se habría interesado en designar a funcionarios en el Seguro Social de Salud peruano y concretar el pago de beneficios sociales para uno de los amigos del médico que la habría realizado operaciones quirúrgicas estéticas".

Las solicitudes deberán ser evaluada por un juez, quien programará una audiencia para que el fiscal fundamente la medida y la defensa de la exmandataria pueda responder, según la fiscalía.

Boluarte salió la madrugada de palacio de gobierno y permanece en su casa en Lima, según la prensa.

