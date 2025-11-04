NTN24
Martes, 04 de noviembre de 2025
Martes, 04 de noviembre de 2025
Gobierno de Estados Unidos

Falleció el exvicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney a los 84 años

noviembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Dick Cheney, exvicepresidente de EE. UU. (AFP)
Dick Cheney, exvicepresidente de EE. UU. (AFP)
Cheney fue el vicepresidente del republicano George W. Bush del 2001 al 2009.

Este martes murió Dick Cheney, el vicepresidente republicano de George W. Bush y principal artífice de la "guerra contra el terrorismo" a los 84 años.

Considerado como uno de los vicepresidentes más poderosos de la historia de Estados Unidos, Cheney fue el número dos durante los mandatos de Bush (2001-2009), además, era conocido por su gran influencia tras bastidores.

Cheney nació en Lincoln, Nebraska, el 30 de enero de 1941 y creció en Casper, Wyoming. Su larga carrera de servicio público comenzó en 1969 cuando se incorporó al gobierno de Nixon y travajó en varios cargos en el Concilio del Costo de Vida (Cost of Living Council), la Oficina de Oportunidades Económicas (Office of Economic Opportunity), y en la Casa Blanca.

o

En 1977, Cheney fue elegido a la Cámara de Representantes de Estados Unidos para servir el único cargo de congresista del estado de Wyoming, luego fue vuelto a elegir cinco veces y sus colegas lo seleccionaron para que prestara servicios como Presidente del Comité Republicano de Política (Republican Policy Committee) de 1981 a 1987.

El 10 de marzo de 1989, el presidente George Bush lo nombró secretario de Defensa y fue el artífice de la participación de Estados Unidos en la Guerra del Golfo contra Irak en 1991.

Posteriormente, el 25 de julio de 2000, el candidato por el Partido Republicano a la Presidencia de Estados Unidos, George W. Bush, lo designó como aspirante a la vicepresidencia dentro de su candidatura.

Durante los dos periodos de Bush, Cheney se convirtió en un poderoso político con gran influencia en la Casa Blanca y un papel decisivo en la respuesta de Estados Unidos ante el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Pese a ser una figura dentro del Partido Republicano por décadas, en sus últimos años de vida fue marginado de la colectividad por ser un acérrimo crítico del presidente Donald Trump.

Tanto así que en las recientes elecciones que dieron como ganador al magnate, Cheney le dio su voto a una demócrata liberal, Kamala Harris.

Temas relacionados:

Gobierno de Estados Unidos

Vicepresidente de Estados Unidos

Vicepresidente

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Van a utilizar el factor sorpresa": expertos en seguridad analizan los lugares que serían impactados en eventual ataque de EE. UU. en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

El régimen de Venezuela aplica una “política de terror institucionalizada que oculta graves violaciones”: Diego Armando Casanova

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Diosdado Cabello amenaza a Trinidad y Tobago tras anuncio de deportaciones de venezolanos: “Nos reservamos las acciones que correspondan"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Nueva carrera nuclear o jugada estratégica? Esto dicen los expertos sobre declaraciones de Trump que ponen en alerta al mundo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Maduro bromeó sobre supuesta tenencia de una bomba nuclear en Venezuela: "Ustedes no sabían"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Declaraciones de Trump son el preludio de una eventual intervención de EE. UU. contra el régimen de Maduro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia: AFP
Cuba

Denuncian que el régimen cubano estaría cobrando una comisión por enviar mercenarios para combatir con el ejército ruso

Foto de referencia: AFP
Atentado

Nuevo ataque con explosivos en Colombia: carro bomba dejó dos muertos y varios heridos en Suárez, Cauca

Donald Trump en la base naval estadounidense de Yokosuka - Foto AFP
Donald Trump

El presidente Donald Trump asegura que los días de Nicolás Maduro en Venezuela están contados

Nicolás Maduro y Daniel Ortega (AFP)
Nicaragua

"La impunidad en el régimen nicaragüense le da ideas a Maduro": integrante del grupo de expertos de la ONU para Nicaragua

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Caribe

"La vía de escape más fácil para que Maduro pueda mantener la vida es entregarse a la justicia internacional": excapitán de navío venezolano

Más de Política

Ver más
Senador republicano Bernie Moreno. (EFE)
Crisis EE. UU. - Colombia

Senador Bernie Moreno confirma en NTN24 que Trump impondrá sanciones contra Petro y descartó aranceles para Colombia

Gustavo Petro y Nicolás Maduro (EFE)
Gustavo Petro

Petro insiste en que "no defiende a Maduro" y que "no reconoció su elección", y explica su rechazo al despliegue de EE. UU. en el Caribe

Leopoldo López

Leopoldo López dice que despojo de su nacionalidad no tendría precedentes y violaría la Constitución de Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump y Javier Milei (AFP)
Donald Trump

Milei le entregó a Trump emocionante carta escrita por familiares de rehenes argentinos que fueron liberados por Hamás: "Usted merece el más alto honor por este logro histórico"

CONTAMINACIÓN - Foto Canva
Amazonía

Brasil pone la Amazonía en el centro del debate climático con la llegada de la COP30

Donald Trump y Bad Bunny - AFP
Super Bowl

Donald Trump tachó de “absolutamente ridícula” la elección de Bad Bunny para el show de medio tiempo del Super Bowl: “No sé quién es”

MinTrabajo ordenó la suspensión de labores del Deportivo Pereira - Foto EFE
Fútbol colombiano

El Ministerio del Trabajo colombiano ordenó la suspensión de labores del Deportivo Pereira

Rafael Dudamel, técnico del Bucaramanga / FOTO: EFE
Rafael Dudamel

Técnico venezolano Rafael Dudamel pone fin a los rumores que lo vinculan con equipo colombiano tras salir del Deportivo Pereira

Yorbin García
Presos políticos en Venezuela

Concejal Yorbin García detenido durante actos de plegaria por José Gregorio Hernández en Isnotú

María Corina Machado y Nicolás Maduro - EFE
Premio Nobel de la Paz

"Es el epitafio de esta dictadura que tanto daño le ha hecho a los venezolanos": Omar González sobre el significado que tiene el premio Nobel de Paz para María Corina Machado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda