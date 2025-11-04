Falleció el exvicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney a los 84 años

Este martes murió Dick Cheney, el vicepresidente republicano de George W. Bush y principal artífice de la "guerra contra el terrorismo" a los 84 años.

Considerado como uno de los vicepresidentes más poderosos de la historia de Estados Unidos, Cheney fue el número dos durante los mandatos de Bush (2001-2009), además, era conocido por su gran influencia tras bastidores.

Cheney nació en Lincoln, Nebraska, el 30 de enero de 1941 y creció en Casper, Wyoming. Su larga carrera de servicio público comenzó en 1969 cuando se incorporó al gobierno de Nixon y travajó en varios cargos en el Concilio del Costo de Vida (Cost of Living Council), la Oficina de Oportunidades Económicas (Office of Economic Opportunity), y en la Casa Blanca.

En 1977, Cheney fue elegido a la Cámara de Representantes de Estados Unidos para servir el único cargo de congresista del estado de Wyoming, luego fue vuelto a elegir cinco veces y sus colegas lo seleccionaron para que prestara servicios como Presidente del Comité Republicano de Política (Republican Policy Committee) de 1981 a 1987.

El 10 de marzo de 1989, el presidente George Bush lo nombró secretario de Defensa y fue el artífice de la participación de Estados Unidos en la Guerra del Golfo contra Irak en 1991.

Posteriormente, el 25 de julio de 2000, el candidato por el Partido Republicano a la Presidencia de Estados Unidos, George W. Bush, lo designó como aspirante a la vicepresidencia dentro de su candidatura.

Durante los dos periodos de Bush, Cheney se convirtió en un poderoso político con gran influencia en la Casa Blanca y un papel decisivo en la respuesta de Estados Unidos ante el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Pese a ser una figura dentro del Partido Republicano por décadas, en sus últimos años de vida fue marginado de la colectividad por ser un acérrimo crítico del presidente Donald Trump.

Tanto así que en las recientes elecciones que dieron como ganador al magnate, Cheney le dio su voto a una demócrata liberal, Kamala Harris.