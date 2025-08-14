NTN24
Jueves, 14 de agosto de 2025
Jueves, 14 de agosto de 2025
Jorge Tuto Quiroga

"La gente quiere un cambio de rumbo y estamos ante algo histórico": Jorge ‘Tuto’ Quiroga, candidato a la presidencia de Bolivia, sobre las elecciones de este domingo

agosto 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Los bolivianos acudirán a las urnas el 17 de agosto en unos comicios que se perfilan como un punto de inflexión, con la derecha liderando las encuestas tras dos décadas de dominio del partido de Evo Morales.

Bolivia se encuentra en la antesala de unas elecciones generales que prometen marcar un antes y un después en la historia política reciente del país andino. Tras 20 años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por el expresidente Evo Morales, las encuestas apuntan a un posible giro hacia la derecha en los comicios del próximo 17 de agosto.

El cierre oficial de las campañas electorales ha dado paso a un período de veda electoral que se extenderá hasta el día de la votación. En este contexto, dos candidatos se perfilan como favoritos: Jorge "Tuto" Quiroga, de 65 años, quien fue presidente interino de Bolivia y se postula por la Alianza Libre, Libertad y Democracia; y Samuel Doria Medina, de 66 años, empresario y exministro de Economía, que aspira por el partido Alianza Unida.

En diálogo con La Tarde de NTN24, Quiroga se mostró optimista sobre sus posibilidades de victoria y enfatizó la necesidad de un cambio radical en el rumbo del país.

o

"Bolivia ha padecido 20 años de destrucción, de persecución, de derroche, de despilfarro", afirmó el candidato, quien propone un giro hacia un modelo "democrático, liberal, de propiedad privada, con inversión extranjera".

“La gente quiere un cambio de rumbo y estamos ante algo histórico y de un fin de ciclo de 20 años. Bolivia va a cambiar de rumbo”, enfatizó.

Quiroga también abordó los desafíos económicos que enfrenta Bolivia, señalando que "no hay gas, no hay diésel, no hay gasolina, colas interminables, inflación disparada, no hay dólares para importar medicamentos o mercadería". Ante este panorama, el candidato promete una “transformación profunda” que incluiría reformas en múltiples sectores.

En medio de la contienda electoral, el expresidente Evo Morales, inhabilitado para participar en estas elecciones, ha llamado al voto nulo, una estrategia que Quiroga interpreta como un intento desesperado por mantener relevancia política. "Es un líder nulo, anulado por la fuerza de la democracia, cuyo ciclo terminó", declaró.

o

La importancia de estas elecciones trasciende las fronteras bolivianas. Quiroga ve en estos comicios el potencial de generar un "efecto Bolívar en reverso", impactando en otros países de la región como Venezuela, Nicaragua y Cuba. "Esta ola democrática que empezó en Ecuador viene por Bolivia y va a seguir atravesando toda América Latina", expresó.

El sistema electoral boliviano contempla la posibilidad de una segunda vuelta, que se realizaría el 19 de octubre si ningún candidato obtiene la mayoría necesaria en la primera ronda. Quiroga enfatizó la importancia de lograr una fuerte presencia parlamentaria para garantizar la gobernabilidad y poder implementar las reformas propuestas.

Pero en esta primera vuelta hay que priorizar también la presencia parlamentaria para tener la mayor gobernabilidad y encarar una profunda agenda de cambios después de 20 años de desastre. Hay que cambiar todo, todas las leyes. Eso requiere fuerte presencia parlamentaria y estamos trabajando en lograrla y está yendo muy, muy bien”, señaló.

“Estamos trabajando conscientes de que hay la posibilidad de ganar en primera vuelta, sí, pero preparados para una segunda”, dijo.

Temas relacionados:

Jorge Tuto Quiroga

Elecciones en Bolivia

Elecciones Presidenciales

Candidatos

Bolivia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"A Miguel lo acribillaron y a la oposición de este país la quieren arrasar": Gabriel Vallejo, director del partido colombiano Centro Democrático

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La gente quiere un cambio de rumbo y estamos ante algo histórico": Jorge ‘Tuto’ Quiroga, candidato a la presidencia de Bolivia, sobre las elecciones de este domingo

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Pocas horas para que Putin pise suelo occidental por primera vez desde la invasión a Ucrania: Trump eligió una base militar para la cumbre con el presidente ruso

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

El magnicidio de Miguel Uribe y su efecto en una generación con esperanza y que no cede ante la violencia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio

Marco Rubio confirmó a NTN24 que EE. UU. desplegó fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe para enfrentar a carteles de la droga, entre ellos el Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - EFE
Incautación

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Representante a la Cámara por el partido Cambio Radical en Colombia, Julio Cesar Triana | Foto: EFE
Atentado

“El atentado que sufrí será solo el inicio de estos grupos criminales amedrentando la democracia en Colombia”: Julio César Triana, congresista víctima de un ataque armado en Huila

Marco Rubio - EFE - AFP
Violencia

Marco Rubio lamentó el recrudecimiento de la violencia política en Colombia que acabó con la vida Miguel Uribe Turbay: "Habían progresado tanto"

La portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano. (EFE)
Departamento de Estado de Estados Unidos

"Esa retórica es preocupante": portavoz del Departamento de Estado frente a insinuación del presidente Petro sobre no dejar entrar a Colombia al subsecretario Christopher Landau

Más de Política

Ver más
Yvan Gil - Foto AFP
Yvan Gil

Régimen convocó a los embajadores en Venezuela para hablarles del "show risible" de la recompensa por Maduro

El presidente Gustavo Petro y la precandidata y periodista Vicky Dávila. (EFE)
Petro

Presidente Petro rechaza pronunciamiento en el que la precandidata Vicky Dávila expuso unas "pruebas" en su contra

Álvaro Uribe - EFE
Colombia

"Acudieron a la justicia solo para destruir una voz de la oposición democrática": expresidente de Colombia Álvaro Uribe tras ser sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Richard Ríos en el juego de Colombia ante Argentina por Eliminatorias - Foto: EFE
Richard Ríos

Richard Ríos no llegará a la Roma: dan como un hecho que será compañero de mundialista argentino al que trató de "viejo" en último juego de Eliminatorias

Omar Frasica, jugador de Santa Fe, y Jessica Cediel - Foto captura Instagram @jessicacedielnet
Modelo

La pasión de Jessica Cediel por el fútbol: la presentadora compartió momentos con la plantilla de Santa Fe

Los Backstreet Boys - Foto EFE
Artistas

La razón por la que integrante de los Backstreet Boys demandó a la Policía de Florida: "Se niegan a cumplir con su deber"

Foto de una visa para EE. UU. (Canva)
Migrantes

“¿Si le caes mal al oficial de migración te suben la fianza hasta 15.000 dólares?”: Abogado sobre polémica medida para solicitantes de visa que anunciaría EE. UU.

Presos políticos en Venezuela

Otra vez la presidenta del Circuito Judicial de Caracas: Niegan hábeas corpus a la activista Grajales

Richard Ríos y Nicolás Otamendi se enfrentan tras el juego entre Argentina y Colombia por Eliminatorias - Foto: EFE
Richard Ríos

Richard Ríos fue contundente al hablar de su pelea con Otamendi en Eliminatorias a su llegada a Portugal para unirse al Benfica

Yvan Gil - Foto AFP
Yvan Gil

Régimen convocó a los embajadores en Venezuela para hablarles del "show risible" de la recompensa por Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano