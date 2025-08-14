"La gente quiere un cambio de rumbo y estamos ante algo histórico": Jorge ‘Tuto’ Quiroga, candidato a la presidencia de Bolivia, sobre las elecciones de este domingo

Bolivia se encuentra en la antesala de unas elecciones generales que prometen marcar un antes y un después en la historia política reciente del país andino. Tras 20 años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por el expresidente Evo Morales, las encuestas apuntan a un posible giro hacia la derecha en los comicios del próximo 17 de agosto.

El cierre oficial de las campañas electorales ha dado paso a un período de veda electoral que se extenderá hasta el día de la votación. En este contexto, dos candidatos se perfilan como favoritos: Jorge "Tuto" Quiroga, de 65 años, quien fue presidente interino de Bolivia y se postula por la Alianza Libre, Libertad y Democracia; y Samuel Doria Medina, de 66 años, empresario y exministro de Economía, que aspira por el partido Alianza Unida.

En diálogo con La Tarde de NTN24, Quiroga se mostró optimista sobre sus posibilidades de victoria y enfatizó la necesidad de un cambio radical en el rumbo del país.

"Bolivia ha padecido 20 años de destrucción, de persecución, de derroche, de despilfarro", afirmó el candidato, quien propone un giro hacia un modelo "democrático, liberal, de propiedad privada, con inversión extranjera".

“La gente quiere un cambio de rumbo y estamos ante algo histórico y de un fin de ciclo de 20 años. Bolivia va a cambiar de rumbo”, enfatizó.

Quiroga también abordó los desafíos económicos que enfrenta Bolivia, señalando que "no hay gas, no hay diésel, no hay gasolina, colas interminables, inflación disparada, no hay dólares para importar medicamentos o mercadería". Ante este panorama, el candidato promete una “transformación profunda” que incluiría reformas en múltiples sectores.

En medio de la contienda electoral, el expresidente Evo Morales, inhabilitado para participar en estas elecciones, ha llamado al voto nulo, una estrategia que Quiroga interpreta como un intento desesperado por mantener relevancia política. "Es un líder nulo, anulado por la fuerza de la democracia, cuyo ciclo terminó", declaró.

La importancia de estas elecciones trasciende las fronteras bolivianas. Quiroga ve en estos comicios el potencial de generar un "efecto Bolívar en reverso", impactando en otros países de la región como Venezuela, Nicaragua y Cuba. "Esta ola democrática que empezó en Ecuador viene por Bolivia y va a seguir atravesando toda América Latina", expresó.

El sistema electoral boliviano contempla la posibilidad de una segunda vuelta, que se realizaría el 19 de octubre si ningún candidato obtiene la mayoría necesaria en la primera ronda. Quiroga enfatizó la importancia de lograr una fuerte presencia parlamentaria para garantizar la gobernabilidad y poder implementar las reformas propuestas.

“Pero en esta primera vuelta hay que priorizar también la presencia parlamentaria para tener la mayor gobernabilidad y encarar una profunda agenda de cambios después de 20 años de desastre. Hay que cambiar todo, todas las leyes. Eso requiere fuerte presencia parlamentaria y estamos trabajando en lograrla y está yendo muy, muy bien”, señaló.

“Estamos trabajando conscientes de que hay la posibilidad de ganar en primera vuelta, sí, pero preparados para una segunda”, dijo.