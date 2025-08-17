NTN24
Domingo, 17 de agosto de 2025
Domingo, 17 de agosto de 2025
Elecciones en Bolivia

Rodrigo Paz y 'Tuto' Quiroga se pronuncian tras su triunfo en las elecciones presidenciales de Bolivia: Samuel Doria decidió su apoyo por uno de ellos

agosto 17, 2025
Por: Luis Cifuentes
Rodrigo Paz, Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina, candidatos a la presidencia de Bolivia - Fotos: EFE
Rodrigo Paz, Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina, candidatos a la presidencia de Bolivia - Fotos: EFE
Paz y Quiroga disputarán la segunda vuelta electoral que se celebrará el próximo 19 de octubre.

Este domingo, Bolivia acudió a las urnas para elegir nuevo presidente en medio de unas elecciones marcadas por el descontento social en contra de la presidencia de Luis Arce y su partido Movimiento al Socialismo (MAS), que gobernó el país del Altiplano en los últimos 20 años.

Finalmente, los resultados arrojaron que Bolivia tendrá un giro la derecha tras 20 años de gobiernos de izquierda con el triunfo de Rodrigo Paz, del partido Demócrata Cristiano, y Jorge ´Tuto’ Quiroga, expresidente del Movimiento Libre.

El resultado generó sorpresa dado que las encuestadoras daban como uno de los ganadores a Samuel Doria Medina de la alianza Unidad, no obstante, el empresario terminó en el tercer lugar con cerca del 20% de la votación.

o

La sorpresiva elección de Paz Pereira, con más del 31% de los votos, lo llevará a disputar la segunda vuelta con el expresidente Quiroga, quien obtuvo cerca de 27%.

Tras conocer los resultados, el primero en salir a pronunciarse fue Samuel Doria Medina, quien no dudó en reconocer la victoria de Paz Pereira y le prometió su apoyo de cara a la segunda vuelta.

“Yo actúo siempre de acuerdo a mis principios. A lo largo de la campaña dije que si no entraba a la segunda vuelta, iba a poyar a quien llegara primero si este no era el MAS. Ese candidato es Rodrigo Paz y mantengo mi palabra”, indicó el candidato de la alianza Unidad.

Por su parte, ‘Tuto’ Quiroga felicitó al ganador de la elección y brindó un discurso de unidad para la segunda vuelta electoral.

Felicitamos a Rodrigo Paz Pereira y la campaña que ha hecho”, comenzó diciendo.

A su vez, calificó o que ha pasado en Bolivia de “inédito”. ”Bolivia le ha dicho al mundo que queremos ser una nación fiel a su himno, ‘que sea libre este suelo’”.

o

Quiroga se mostró esperanzado en “cambiar el país con la fuerza del voto, pese al saboteo y los bloqueos”. “Ganó la democracia boliviana”, reiteró.

En ese sentido, señaló que es el tiempo de la unidad y de cambiar el futuro. “Necesitamos toda la unidad posible lo que hoy tiene al pueblo boliviano sumido en la angustia”, dijo.

“Juntos tenemos que generar una gran mayoría nacional para transforma la economía, recuperar la democracia y salir de este colapso”, agregó.

El candidato ganador, Rodrigo Paz, fue el último en salir a pronunciarse tras su victoria desde la capital boliviana en medio de un ambiente festivo con cientos de asistentes.

“Quiero agradecer a todas las candidaturas”, comenzó diciendo. “Aquí no se ha ganado nada, tenemos que pelear la segunda parte de forma honesta”, reconoció.

A su vez, aprovechó para enviarle un mensaje a quienes despreciaron su candidatura. “Resulta que hay una Bolivia que no se le tiene en cuenta y se ha hecho presente”, indicó.

En ese sentido, prometió “generar un cambio en la economía para que sea de la gente y no del Estado”. “Construiremos un Estado para la gente y una lucha frontal contra la corrupción”, señaló.

“Bolivia no solo está pidiendo un cambio de gobierno, sino también en el sistema político”, añadió.

Temas relacionados:

Elecciones en Bolivia

Bolivia

Rodrigo Paz

Jorge Tuto Quiroga

Segunda vuelta

Segunda vuelta presidencial

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Asfixiar al régimen con la incautación de bienes y despliegue militar en el Caribe sur: las estrategias de EE.UU. para enfrentar al Cartel de los Soles de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La olla está raspada, lo que queda es un ajuste": experto analiza la herencia económica que dejará el gobierno de Luis Arce en Bolivia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Trump le propuso a Zelenski "garantías de seguridad" para Ucrania, pero sin adherirse formalmente a la OTAN

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Vladímir Putin en cumbre en Alaska - Fotos EFE
Cumbre Trump-Putin

"Putin debe entender que hay límites": exasesor de la Casa Blanca sobre cumbre entre Trump y el presidente ruso

Nicolás Maduro sobre fondo de marinos de Estados Unidos Fotos_ (EFE)
Fuerzas Militares

"Estados Unidos en el Caribe ya movió sus fichas contra el cartel que representa Nicolás Maduro": Antonio de la Cruz sobre despliegue de fuerzas navales

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Foto de las elecciones en Bolivia (EFE)
Elecciones en Bolivia

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

Más de Política

Ver más
Foto de las elecciones en Bolivia (EFE)
Elecciones en Bolivia

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Alfredo Saade y Gustavo Petro / FOTO: EFE
Gustavo Petro

Alfredo Saade deja de ser el jefe de gabinete del presidente Petro para ser embajador en Brasil; solo duró 51 días en el cargo

Elecciones con abstención en Venezuela - AFP
Elecciones en Venezuela

Resultados del CNE venezolano: participación de 44 %, PSUV arrasó y 50 alcaldías quedan en manos de opositores

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Selección Colombia femenina tras perder la final de la Copa América - Foto: EFE
Copa América Femenina

Polémica por video de jugadora brasileña burlándose de las futbolistas colombianas mientras lloraban tras perder la final de la Copa América

El mediocampista colombiano James Rodríguez. (EFE) (2)
James Rodríguez

James Rodríguez habla por primera vez de la llegada de Luis Díaz al Bayern de Múnich en donde él supo brillar

Foto de las elecciones en Bolivia (EFE)
Elecciones en Bolivia

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Kourtney y Kim Kardashian | Foto: EFE
Kourtney Kardashian

Lluvia de críticas a una de las hermanas Kardashian por poner en peligro a su hijo: "Es una peligrosa negligencia"

Alfredo Saade y Gustavo Petro / FOTO: EFE
Gustavo Petro

Alfredo Saade deja de ser el jefe de gabinete del presidente Petro para ser embajador en Brasil; solo duró 51 días en el cargo

Jugadores de Millonarios y Atlético Nacional - Fotos: EFE
Liga BetPlay Dimayor

Millonarios perdió en su debut y Nacional cayó ante el Pereira: así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

Sofía Vergara, actriz - Foto EFE
Sofía Vergara

Sofía Vergara se sincera sobre la razón por la que no visita constantemente Colombia: "Me costó mucho"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano