Rodrigo Paz y 'Tuto' Quiroga se pronuncian tras su triunfo en las elecciones presidenciales de Bolivia: Samuel Doria decidió su apoyo por uno de ellos

Este domingo, Bolivia acudió a las urnas para elegir nuevo presidente en medio de unas elecciones marcadas por el descontento social en contra de la presidencia de Luis Arce y su partido Movimiento al Socialismo (MAS), que gobernó el país del Altiplano en los últimos 20 años.

Finalmente, los resultados arrojaron que Bolivia tendrá un giro la derecha tras 20 años de gobiernos de izquierda con el triunfo de Rodrigo Paz, del partido Demócrata Cristiano, y Jorge ´Tuto’ Quiroga, expresidente del Movimiento Libre.

El resultado generó sorpresa dado que las encuestadoras daban como uno de los ganadores a Samuel Doria Medina de la alianza Unidad, no obstante, el empresario terminó en el tercer lugar con cerca del 20% de la votación.

VEA TAMBIÉN Se desploma la izquierda en Bolivia: habrá segunda vuelta presidencial entre los opositores Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga tras unas elecciones sorpresivas o

La sorpresiva elección de Paz Pereira, con más del 31% de los votos, lo llevará a disputar la segunda vuelta con el expresidente Quiroga, quien obtuvo cerca de 27%.

Tras conocer los resultados, el primero en salir a pronunciarse fue Samuel Doria Medina, quien no dudó en reconocer la victoria de Paz Pereira y le prometió su apoyo de cara a la segunda vuelta.

“Yo actúo siempre de acuerdo a mis principios. A lo largo de la campaña dije que si no entraba a la segunda vuelta, iba a poyar a quien llegara primero si este no era el MAS. Ese candidato es Rodrigo Paz y mantengo mi palabra”, indicó el candidato de la alianza Unidad.

Por su parte, ‘Tuto’ Quiroga felicitó al ganador de la elección y brindó un discurso de unidad para la segunda vuelta electoral.

“Felicitamos a Rodrigo Paz Pereira y la campaña que ha hecho”, comenzó diciendo.

A su vez, calificó o que ha pasado en Bolivia de “inédito”. ”Bolivia le ha dicho al mundo que queremos ser una nación fiel a su himno, ‘que sea libre este suelo’”.

VEA TAMBIÉN Él es Rodrigo Paz, el candidato presidencial que dio la sorpresa y pasó a segunda vuelta en las elecciones en Bolivia o

Quiroga se mostró esperanzado en “cambiar el país con la fuerza del voto, pese al saboteo y los bloqueos”. “Ganó la democracia boliviana”, reiteró.

En ese sentido, señaló que es el tiempo de la unidad y de cambiar el futuro. “Necesitamos toda la unidad posible lo que hoy tiene al pueblo boliviano sumido en la angustia”, dijo.

“Juntos tenemos que generar una gran mayoría nacional para transforma la economía, recuperar la democracia y salir de este colapso”, agregó.

El candidato ganador, Rodrigo Paz, fue el último en salir a pronunciarse tras su victoria desde la capital boliviana en medio de un ambiente festivo con cientos de asistentes.

“Quiero agradecer a todas las candidaturas”, comenzó diciendo. “Aquí no se ha ganado nada, tenemos que pelear la segunda parte de forma honesta”, reconoció.

A su vez, aprovechó para enviarle un mensaje a quienes despreciaron su candidatura. “Resulta que hay una Bolivia que no se le tiene en cuenta y se ha hecho presente”, indicó.

En ese sentido, prometió “generar un cambio en la economía para que sea de la gente y no del Estado”. “Construiremos un Estado para la gente y una lucha frontal contra la corrupción”, señaló.

“Bolivia no solo está pidiendo un cambio de gobierno, sino también en el sistema político”, añadió.