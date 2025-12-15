NTN24
Lunes, 15 de diciembre de 2025
Egan Bernal ya conocería la primera carrera World Tour que participaría en 2026 - Foto: AFP
Egan Bernal

El Ineos Grenadiers ya habría definido la carrera World Tour en la que participará Egan Bernal 2026

diciembre 15, 2025
Por: Natalya Baquero González
El ciclista colombiano ya adelanta trabajos con la escuadra de pretemporada, con la escuadra británica.

Tras un periodo de vacaciones, el ciclista zipaquereño Egan Bernal se sumó a las filas del Ineos Grenadiers para adelantar trabajos de pretemporada de cara a los objetivos del próximo año en las diferentes competencias que afrontará el equipo británico.

El pedalista colombiano de 28 años, que afrontará su último año con el Ineos, escuadra con la que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, ya tendría conocimiento de la primera carrera World Tour en la que competiría el próximo año.

Según la prensa italiana el ciclista cundinamarqués y uno de los máximos referentes del ciclismo en Colombia durante la última década correría el Giro de Italia, competencia en la que ya sabe qué es ser campeón.

“Egan Bernal y Thymen Arensman serán los referentes del Ineos-Grenadiers en el Giro de Italia 2026, que comienza el viernes 8 de mayo en Nessebar (Bulgaria) y concluye el domingo 31 de mayo en Roma”, indicó el medio La Gazzetta dello Sport en su portal web.

De acuerdo con el medio italiano, esta decisión se habría tomado tras evaluar el rendimiento y desempeño del pedalista zipaquereño durante la temporada 2025, donde logró el Campeonato Nacional de Colombia (ruta y CRI), ocupó el séptimo lugar en la tabla general de la ‘Corza Rosa’ y ganó una etapa en la Vuelta a España.

El Giro de Italia es una competencia que Egan Bernal conoce muy bien, no solo por el trabajo desempeñado en la temporada 2025, sino porque en el año 2021 logró hacerse con el título de esta carrera World Tour.

De esta manera, el pedalista zipaquereño y el neerlandés Thymen Arensman serían gregarios del italiano Filippo Ganna, quien comandaría el equipo británico.

Por ahora, Egan Bernal se encuentra concentrado en el primer campo de entrenamiento de la escuadra británica, que anhela la próxima temporada tener un gran protagonismo en las grandes competencias de la UCI World Tour.

