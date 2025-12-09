NTN24
Martes, 09 de diciembre de 2025
Elecciones

La presidente de Honduras se pronunció por primera vez sobre las elecciones y denunció una “adulteración” de resultados electorales e injerencia de Trump

diciembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Xiomara Castro - AFP
Xiomara Castro - AFP
La mandataria centroamericana se refirió a los comicios durante un acto público en la localidad de Catacamas.

Este martes, la presidente de Honduras, Xiomara Castro, denunció una “adulteración” de los resultados de las recientes elecciones presidenciales y rechazó la “injerencia” del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien ha mostrado abiertamente su apoyo a un candidato de derecha.

Castro se pronunció sobre los comicios, por primera vez, durante un acto público en la localidad de Catacamas en el que aseguró que se vivió una jornada marcada “por amenazas, coacción, manipulación del TREP (sistema de resultados preliminares) y adulteración de la voluntad popular”.

La mandataria, quien destacó que “el pueblo asistió y participó valientemente y decidido en las urnas”, añadió que “estas acciones constituyen un golpe electoral en curso” que será “denunciado” en instancias internacionales.

El escrutinio de las presidenciales, que está a punto de concluir, es liderado por el conservador Nasry Asfura, favorito de Trump, con una mínima ventaja sobre el también derechista Salvador Nasralla, quien denuncia ser víctima de un "fraude".

Por su parte, la candidata oficialista de izquierda, Rixi Moncada, que también denunció un "fraude", quedó en un lejano tercer lugar de los punteros.

En su declaración, Castro señaló que los resultados de las elecciones "están viciados de nulidad" desde la propia campaña.

"Condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando amenazó al pueblo hondureño que, si le daban el voto a una valiente y patriota candidata del partido Libre, Rixi Moncada, iban a tener consecuencias", dijo.

Cabe mencionar que los comicios en el país centroamericano se han visto marcados por demoras en el escrutinio a raíz de sucesivos fallos informáticos.

