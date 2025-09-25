NTN24
Jueves, 25 de septiembre de 2025
Donald Trump

Mención de Trump sobre Maduro en la ONU "convirtió este tema en una discusión global": Pedro Urruchurtu

septiembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El coordinador de Asuntos Internacionales del equipo de María Corina Machado valoró positivamente, en entrevista con NTN24, que Venezuela esté siendo discutida más allá de lo político e ideológico, enfocándose en su dimensión criminal.

Autoridades de los Estados Unidos, Argentina, Ecuador, que han declarado al Cartel de los Soles como una organización terrorista, se reunieron para compartir estrategias en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales en el hemisferio occidental.

En un evento, en la ciudad de Nueva York, organizado por el Departamento de Estado, cancilleres, embajadores, funcionarios de alto perfil de América Latina coincidieron para destacar la actividad criminal del régimen de Nicolás Maduro.

Al respecto, Pedro Urruchurtu, coordinador de Asuntos Internacionales del equipo de María Corina Machado, calificó este evento como "muy importante" por tres razones: demuestra la coordinación entre países, caracteriza claramente la amenaza del régimen de Maduro, y confirma el compromiso de acciones conjuntas futuras.

Asimismo valoró positivamente, en entrevista con NTN24, que Venezuela esté siendo discutida más allá de lo político e ideológico, enfocándose en su dimensión criminal.

“Se asume que Venezuela es una situación que ya trasciende lo político, va más allá de lo ideológico y que tiene que ver concretamente con una situación criminal. Y creo que lo estamos viendo en muchos países, hemos visto en algunos discursos presidenciales donde se habla de la situación de Venezuela en los términos no solo de violación de derechos humanos, represión, terrorismo de Estado, sino también en lo que representa como amenaza a través de sus actividades criminales, el crimen transnacional organizado”, afirmó.

Respecto a la Mención de Trump sobre Maduro en la ONU aseguró que “el hecho de que el presidente de Estados Unidos, en su alocución en la ONU, haya hablado tan explícitamente de la amenaza que representa el régimen Nicolás Maduro, puso este tema sobre el tapete y lo convirtió en una discusión global”, afirmó.

Urruchurto también señaló que ya no hay espacio para la neutralidad frente a la situación venezolana, criticando las posturas de Brasil y Colombia.

Afirmó que aliarse al régimen de Maduro implica "ponerse del lado del crimen" y tener complicidad con sus actividades ilícitas.

"Ya no hay punto medio. Salir en defensa hoy del régimen implica ponerse del lado del crimen", afirmó.

