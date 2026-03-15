NTN24
Domingo, 15 de marzo de 2026
Domingo, 15 de marzo de 2026
Cuba

Miguel Díaz-Canel reacciona a mensaje de expresidente AMLO: "No me cansaré de agradecer el acompañamiento de México"

marzo 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Miguel Díaz-Canel | Foto AFP
Miguel Díaz-Canel | Foto AFP
La cabeza del régimen cubano agradeció el gesto y destacó el apoyo que, según afirmó, México ha brindado a la isla en momentos difíciles.

El jefe del régimen de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reaccionó al mensaje del exmandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien compartió un mensaje a través de sus redes sociales para expresar su respaldo al país cubano.

Díaz-Canel agradeció el gesto y destacó el apoyo que, según afirmó, México ha brindado a la isla en momentos difíciles.

“Gracias, querido hermano Andrés Manuel López Obrador. En nombre de Cuba, no me cansaré de agradecer la generosa solidaridad y el acompañamiento de México a la heroica resistencia del pueblo cubano. Y jamás olvidaremos tu permanente y decisivo apoyo al fortalecimiento de esa entrañable amistad”, dijo.

La reacción del jefe del régimen de Cuba ocurre luego de que el exmandatario mexicano se pronunciara sobre la situación que vive la isla.

Pese a que AMLO ha reiterado que se encuentra retirado de la vida pública, utilizó sus redes sociales para expresar preocupación por el contexto que enfrenta el país.

“Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”, dijo.

o

“A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra”, agregó.

En su mensaje, AMLO también invitó a la ciudadanía a realizar donaciones económicas para ayudar al pueblo cubano.

“En consecuencia, invito a que todos depositemos en la cuenta de la asociación civil Humanidad con América Latina, abierta por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, y ayudar al pueblo cubano. ¡Que cada quien aporte lo que pueda!”, afirmó.

Temas relacionados:

Cuba

México

Miguel Díaz-Canel

AMLO

Régimen cubano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"En Cuba no hay una Delcy Rodríguez, en Cuba va a haber gran diferencia en cuanto a lo que suceda": analistas sobre las negociaciones entre el régimen de Díaz-Canel y EE.UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No tengo duda de que María Corina va a estar de nuevo en Venezuela": Henry Alviarez, exprisionero político venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Régimen venezolano estaría buscando una vía legal para quitarle la ciudadanía a Alex Saab y extraditarlo a EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene en Estados Unidos que Donald Trump diga que no le interesa hablar español?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Como lo hizo con Maduro, EE. UU. anuncia millonarias recompensas por líderes del régimen de Irán

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
México

Congreso mexicano rechaza reforma electoral de Sheinbaum mientras presidente anuncia plan B

María Corina Machado - AFP
Venezuela

"No tengo duda de que María Corina va a estar de nuevo en Venezuela": Henry Alviarez, exprisionero político venezolano

Plan fronterizo en la región contra la migración ilegal / FOTO: Captura de pantalla
Migración ilegal

¿En qué consiste el “plan Escudo Fronterizo” propuesto por Chile y que requiere la cooperación de Ecuador, Venezuela y Colombia?

Ataques a la isla iraní de Kharg
Irán

Experto explica los efectos económicos de un ataque a la infraestructura petrolera de la isla iraní Kharg

Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Régimen venezolano estaría buscando una vía legal para quitarle la ciudadanía a Alex Saab y extraditarlo a EE. UU.

Más de Política

Ver más
Nayib Bukele y José Jerí. (EFE)
Nayib Bukele

Nayib Bukele deja inquietante mensaje en reacción a la destitución del presidente José Jerí: "Perú es clave"

Así está la intención de voto en Colombia este 27 de febrero de cara a las consultas y las elecciones presidenciales -EFE
Colombia

Así está la intención de voto en Colombia este 27 de febrero de cara a las consultas y las elecciones presidenciales

La discusión del Plan Nacional de Desarrollo avanza en el Congreso - Foto Canva
Congreso de Colombia

Dos candidatos al Congreso de Colombia fueron reportados como desaparecidos, según informó el ministro de Defensa

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

De Carter a Trump, Estados Unidos ya no cree las mentiras del régimen cubano

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro capturado/ Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - Fotos AFP
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello dice que a Delcy "no le ha tocado nada fácil" y asegura que Maduro les dijo "qué había que hacer" en caso de que fuera capturado

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, junto a Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Gas

Colombia asegura que no podrá importar gas de Venezuela a través de Ecopetrol debido a que necesita licencia de Estados Unidos ante sanciones de la OFAC

Alex Saab junto a su esposa Camilla Fabri - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez destituye a Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, de cargo que tenía en el régimen como "viceministra para Comunicación Internacional"

El presidente Gustavo Petro y el buque 'Ocean Mariner'. (EFE)
Gustavo Petro

El presidente Petro reconoció que una empresa colombiana cargó un buque petrolero que luego fue interceptado por Estados Unidos

Foto de referencia (AFP)
Ley de Amnistía

“Lo que han hecho contra María Corina y muchas personas fuera del país no está incluido”: analista sobre la ley de amnistía recién aprobada en Venezuela

Nayib Bukele y José Jerí. (EFE)
Nayib Bukele

Nayib Bukele deja inquietante mensaje en reacción a la destitución del presidente José Jerí: "Perú es clave"

David Vallenilla, padre del joven David José Vallenilla - EFE
Ley de Amnistía

"No es lo mismo perdonar que impunidad": padre de David José Vallenilla, asesinado por el régimen venezolano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre