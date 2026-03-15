Miguel Díaz-Canel reacciona a mensaje de expresidente AMLO: "No me cansaré de agradecer el acompañamiento de México"

El jefe del régimen de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reaccionó al mensaje del exmandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien compartió un mensaje a través de sus redes sociales para expresar su respaldo al país cubano.

Díaz-Canel agradeció el gesto y destacó el apoyo que, según afirmó, México ha brindado a la isla en momentos difíciles.

“Gracias, querido hermano Andrés Manuel López Obrador. En nombre de Cuba, no me cansaré de agradecer la generosa solidaridad y el acompañamiento de México a la heroica resistencia del pueblo cubano. Y jamás olvidaremos tu permanente y decisivo apoyo al fortalecimiento de esa entrañable amistad”, dijo.

La reacción del jefe del régimen de Cuba ocurre luego de que el exmandatario mexicano se pronunciara sobre la situación que vive la isla.

Pese a que AMLO ha reiterado que se encuentra retirado de la vida pública, utilizó sus redes sociales para expresar preocupación por el contexto que enfrenta el país.

“Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”, dijo.

VEA TAMBIÉN De Carter a Trump, Estados Unidos ya no cree las mentiras del régimen cubano o

“A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra”, agregó.

En su mensaje, AMLO también invitó a la ciudadanía a realizar donaciones económicas para ayudar al pueblo cubano.

“En consecuencia, invito a que todos depositemos en la cuenta de la asociación civil Humanidad con América Latina, abierta por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, y ayudar al pueblo cubano. ¡Que cada quien aporte lo que pueda!”, afirmó.