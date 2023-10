“No creo que este sea un país de mi… como dicen, creo que es un gran país”: Sergio Massa tras las elecciones presidenciales en Argentina

El candidato por la formación de izquierda Unión por la Patria, Sergio Massa, se convirtió en el vencedor de la jornada electoral de este domingo (36%), mientras el aspirante de derecha por la coalición La Libertad Avanza, Javier Milei, resultó segundo (30%) y ahora se enfrentará en segunda vuelta al oficialismo.

El ganador de estas elecciones se dirigió al país y señaló que si logra la Presidencia el próximo 19 de noviembre convocará a un “gobierno de unidad nacional” y que seguirá trabajando para ganarse la confianza de los argentinos.

“Quiero reiterar algo que vengo planteando desde el primer día en que decidí ser candidato a presidente, voy a convocar a un gobierno de unidad nacional el 10 de diciembre como presidente, un gobierno construido sobre la basa de convocar a los mejores sin importar su fuerza política”, aseveró Massa.

Además, lanzó una puya a quienes han criticado a Argentina: “No soy de los que le gusta insultar, soy de los que cree en el diálogo y los consensos, así, aún valiéndome críticas, me he movido toda la vida y así me voy a mover como presidente de la república, además estoy convencido de que este no es un país de mi… como dicen, que es un gran país”.