Viernes, 29 de agosto de 2025
Sectores rechazan la polémica alianza entre el Gobierno Petro y el régimen de Maduro: "Nadie entiende que el presidente de Colombia esté apoyando a un narcotraficante como Maduro"

agosto 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El general retirado Eliécer Camacho, excomandante de la Policía de Norte de Santander, Colombia, afirmó en La Noche de NTN24 que “es totalmente falso” que se vaya “a enfrentar el narcotráfico”.

El punto clave de la noticia este viernes 29 de agosto en el programa La Noche de NTN24 fue la confirmación por parte del Gobierno de Colombia del envío de unos 25.000 soldados a zona fronteriza con Venezuela en el Catatumbo.

Un día antes, cabe acotar, Carlos Gimenez, congresista de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se refirió a ese envío y afirmó que no servía para combatir a las mafias. “Con el régimen de Venezuela no va a combatir la mafia porque es parte de la mafia”, aseveró.

El entrevistado cuestionó, además, la postura del presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, frente al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela tras la designación del Cartel de los Soles como una organización terrorista internacional.

“Petro debe denunciar a Nicolás Maduro porque es ilegítimo, perdió las elecciones y se ha negado a entregar el gobierno al presidente verdadero que es Edmundo González y la vicepresidenta que es María Corina (...) No solamente niega que es ilegítimo, también niega que exista el Cartel de los Soles, que Nicolás Maduro es el jefe de ese cartel”, fueron las palabras del congresista republicano.

Para profundizar sobre este tema, el general retirado Eliécer Camacho, excomandante de la Policía de Norte de Santander, Colombia, precisó en la Noche de NTN24 que “es totalmente falso que van a enfrentar el narcotráfico” en el Catatumbo en frontera con Venezuela.

“No lo han enfrentado durante los últimos años. No hay resultados tangibles, no hay una afectación a estas organizaciones criminales. Para nadie es creíble que hoy vayan a meter 40.000 hombres en esas fronteras para contener a estas organizaciones delincuenciales”, afirmó.

A su vez, el otrora jefe del Grupo Investigativo de Antinarcóticos sostuvo: “Hoy nadie entiende cómo el presidente de Colombia esté apoyando a un narcotraficante como Maduro. Es que si Estados Unidos emite un orden de extradición no es por temas políticos como ellos quieren hacerlo, eso es totalmente falso. Es porque hay una organización criminal que Maduro está liderando, que hoy están las pruebas en los procesos en Estados Unidos y que vienen por él, ya sea para que se entregue o ya sea para que haya alguna clase de retiro de la dictadura que hoy tiene ese país”.

Asimismo, Camacho dijo estar contrariado debido que no se explica “cómo Colombia puede ir a apoyar una organización criminal”.

“Nosotros no somos criminales, mucho menos los militares y policías (colombianos). El director de la DEA a nivel mundial, Terry Colee, la semana anterior manifestó que Maduro es el jefe de esta organización criminal y no creo que no lo haga si no tiene las pruebas necesarias. Entonces no es entendible al momento esta acción u orden del presidente de la República (Petro)”, consideró.

Otra voz que ofreció declaraciones sobre este tema en La Noche fue Luis Quiñones, veterano de guerra de Estados Unidos, quien indicó en cuanto al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe para frenar el narcotráfico: “Estamos tratando de encontrar una situación pacífica”.

“Tiene miedo (Maduro) de que los militares lo puedan tumbar en cualquier momento”, adicionó.

Para entrar más en contexto, vale recapitular que Estados Unidos designó al Cártel de los Soles, grupo de narcotráfico presuntamente encabezado por Nicolás Maduro, como una "organización terrorista”.

Luego, la administración Trump publicó un cartel de recompensa de 50 millones de dólares para dar con la captura del dictador venezolano.

No obstante, el punto de mayor tensión llegó una vez el gobierno de la unión americana anunció el despliegue de fuerzas navales y aéreas en el Caribe para luchar contra organizaciones terroristas.

